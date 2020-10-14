17 Yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı - Son Dakika

17 Yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince hakkında 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince hakkında 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı. Edinilen bilgilere göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapma ve sağlama suçundan 17 yıl 2 ay hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.K., isimli şahıs ile 4 yıl 2 ay hapis cezaları bulunan H.M., ve H.F., isimli şahıs yakalandı. Şahıslar tamamlanan işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Son Dakika

Son Dakika: Doların yükselişi durdurulamıyor! Tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan doğal gaz müjdesi: Cumartesi günü yeni rezerv miktarını açıklayacağız

Son Dakika! Anayasa Mahkemesi'nden 'Işıklar' paylaşımı açıklaması: Şahsi paylaşım kurumsal görüşü yansıtmaz

''Merhaba Covid-19, ya sen beni yeneceksin, ya ben seni'' paylaşımı yapan şahıs, koronavirüsle mücadelesinde yenik düştü

12,5 yıl hapis cezasına çarptırılan Kadir Şeker'in son sözü "Üzgünüm" oldu

Rapçi Cardi B, Instagram'dan yanlışlıkla çıplak fotoğrafını paylaştı

Avukat koca, karısının kendisini terk edip cinci hocaya kaçmasına isyan etti: Anormal münasebeti acı ile görmekteyim

Koronaya yakalanan Ronaldo, karantina sürecini güneşlenerek geçiriyor