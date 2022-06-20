17 yıl hapis cezası ile aranan şahıs Alanya'da yakalandı - Son Dakika
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17 yıl hapis cezası ile aranan şahıs Alanya'da yakalandı

20.06.2022 18:38
17 yıl hapis cezası ile aranan şahıs Alanya'da yakalandı

Antalya'da 7 dosyadan 17 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs, yakalanarak cezaevine gönderildi.

Antalya'da 7 dosyadan 17 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs, yakalanarak cezaevine gönderildi.

Alanya Asayiş Büro Amirliği Aranan Şahıslar ekipleri tarafından yapılan saha çalışmasında M.A.Ü.'nün yapılan Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunda toplam 7 dosyadan fuhuşa teşvik, yaptırmak, aracılık veya yer sağlamak suçundan 17 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANTALYA

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Antalya'nın Dipsiz Gölü; Gülbahar Antalya'nın Dipsiz Gölü; Gülbahar
Kaynak: İHA

Asayiş Büro, Antalya, Alanya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 17 yıl hapis cezası ile aranan şahıs Alanya'da yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: 17 yıl hapis cezası ile aranan şahıs Alanya'da yakalandı - Son Dakika
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