17 yıl hapis cezası vardı, şok uygulamada yakalandı - Son Dakika
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17 yıl hapis cezası vardı, şok uygulamada yakalandı

04.05.2022 16:21
17 yıl hapis cezası vardı, şok uygulamada yakalandı

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde 17 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde 17 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

Sapanca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar sürüyor. Bu çerçevede, kesinleşmiş 17 yıl 9 ay hapis cezası bulunan E. K. (29), polis ekiplerince gerçekleştirilen şok uygulamada yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - SAKARYA

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Hisarcık, Sapanca, Sakarya, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 17 yıl hapis cezası vardı, şok uygulamada yakalandı - Son Dakika


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