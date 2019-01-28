17 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Hükümlü Yakalandı
22 dakika önce
NEVŞEHİR'de, 'Silahlı yağma' ile 'yaralama' suçlarından 7 yıldır aranan ve hakkında 17 yıl 4 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan U.T., Kayseri'de yakalandı.
NEVŞEHİR'de, 'Silahlı yağma' ile 'yaralama' suçlarından 7 yıldır aranan ve hakkında 17 yıl 4 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan U.T., Kayseri
'de yakalandı. Nevşehir Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'silahlı yağma' ve 'yaralama' suçlarından 7 yıldır aranan U.T.'nin Kayseri'de olduğu bilgisini elde etti. Hakkında ayrıca 4 ayrı dosyadan kesinleşmiş 17 yıl 4 ay 10 gün hapis cezası da bulunan U.T., Kayseri Emniyet Müdürlüğü
ekipleriyle ortak yapılan operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan U.T.'nin emniyetteki sorgusu sürüyor. - Nevşehir
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 03:31 Kaynak: DHA
"Ben Senin Amcanım, Babana Bunu Söyleme" Deyip 10 Yaşındaki Kıza Kabusu Yaşattı
Son Dakika! Marmaris Belediye Başkanı CHP'den İstifa Etti
Tuzla'da, Tersanedeki Bir Gemide Yangın Çıktı! 7 Kişi Yaralandı
Nihat Zeybekci'den Rakibi Tunç Soyer Hakkında İlk Açıklama: Tek Başına Gitse Daha İyi Olur