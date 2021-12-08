17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı yakalandı - Son Dakika

Kilis'te jandarma ekipleri, tasarlayarak adam öldürme suçundan hakkında 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, tasarlayarak Adam öldürme suçundan hakkında 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.K., isimli şahıs Jandarma Suç Araştırma Timinin (JASAT) ekipleri ve Merkez ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan 2 aylık fiziki takip neticesinde yakaladı.

Gözaltına alınan F.K. sevk edildiği adli merciler tarafından tutuklandı. - KİLİS