17 yıl önce kaçan hükümlü, saklandığı mağarada İHA sayesinde bulundu
1 saat önce
İnsan kaçakçılığından hüküm giyen ve 17 yıl önce hapishaneden kaçan Çinli Song Jiang, orman içinde saklandığı mağarada yakalandı
İnsan kaçakçılığından hüküm giyen ve 17 yıl önce hapishaneden kaçan Çinli Song Jiang, orman içinde saklandığı mağarada yakalandı.
Çin'in merkezindeki Yongshan kenti polisi, kaçak adamın saklandığı yer hakkında yakın zaman önce bazı bilgiler aldıklarını, bu doğrultuda orman içinde arama başlattıklarını açıkladı. Ancak çok sık ormanda yaptıkları çalışmalardan sonuç alamayan ekipler, daha sonra drone kullanarak Song'u aramaya devam etti.
Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 07:46
Son dakika! Irak'ta 4 kişinin öldüğü gösteriler sonrası sosyal medyaya erişim durduruldu Telefonu şarja takılı halde oyun oynarken uyuya kalan genç elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti Canlı yayındaki yasak aşk itirafı ağızları açık bıraktı: Karısının kardeşi yenge diyordu