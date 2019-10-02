17 yıl önce kaçan hükümlü, saklandığı mağarada İHA sayesinde bulundu

İnsan kaçakçılığından hüküm giyen ve 17 yıl önce hapishaneden kaçan Çinli Song Jiang, orman içinde saklandığı mağarada yakalandı.



Çin'in merkezindeki Yongshan kenti polisi, kaçak adamın saklandığı yer hakkında yakın zaman önce bazı bilgiler aldıklarını, bu doğrultuda orman içinde arama başlattıklarını açıkladı. Ancak çok sık ormanda yaptıkları çalışmalardan sonuç alamayan ekipler, daha sonra drone kullanarak Song'u aramaya devam etti.