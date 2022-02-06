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17 yıl önceki kadın cinayetinin sanıklarına 19'uncu duruşmada beraat - Son Dakika

17 yıl önceki kadın cinayetinin sanıklarına 19'uncu duruşmada beraat

06.02.2022 10:35
17 yıl önceki kadın cinayetinin sanıklarına 19'uncu duruşmada beraat

ANTALYA'nın Kepez ilçesinde, 17 yıl önce evinde bıçaklanan Filiz Gökkurt'un (26) cinayet şüphelisi olarak 8 ay cezaevinde kaldıktan sonra 2019'un Aralık ayında tahliye edilen D.K. ile ona yardım ettiği öne sürülen C.K., 19'uncu duruşmada beraat etti.

ANTALYA'nın Kepez ilçesinde, 17 yıl önce evinde bıçaklanan Filiz Gökkurt'un (26) cinayet şüphelisi olarak 8 ay cezaevinde kaldıktan sonra 2019'un Aralık ayında tahliye edilen D.K. ile ona yardım ettiği öne sürülen C.K., 19'uncu duruşmada beraat etti.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Kepez ilçesi Yenidoğan Mahallesi Menzil Sitesi'nde yaşayan 1 çocuk annesi Filiz Gökkurt'ün 16 Mart 2005'te evinde bıçaklanarak öldürülmesi ile ilgili D.K., 2019'nun Nisan ayında gözaltına alındı. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen D.K., çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

'BANA İFTİRA ATILIYOR'Antalya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten öldürme' suçlamasıyla yargılanan D.K. ile ona yardım ettiği öne sürülen tutuksuz sanık C.K., görülen 3'üncü duruşmada suçlamaları kabul etmedi. D.G. adlı kadının, cinayeti kendisine anlattığı iddiasıyla polise ihbarda bulunduğunu kaydeden D.K. "Güya bu kadına, cinayeti işlerken yanımda C.K. adlı arkadaşımın olduğunu da söylemişim. Kimseye 'Cinayet işledim' demedim. Bana iftira atılıyor" dedi.8 aydır tutuklu olduğunu belirtip, mağdur edildiğini savunan D.K., kendisine iftira attığını iddia ettiği kadının duruşmalara gelmediğini de belirterek, tahliyesini istedi.Mahkeme heyeti, sanık D.K. hakkında somut delil bulunmaması nedeniyle tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartı getirerek, 2019'un Aralık ayında tahliye kararı verdi. SOMUT DELİL BULUNAMADIDavanın 19'uncu duruşması, Antalya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Savcı, suç tarihinde yürürlükte olan yasa gereğince sanık D.K.'nin 'kasten insan öldürme' suçundan 24 yıldan 30 yıla kadar hapsini istedi. Savcı, aynı davada 'yardım etme' suçunu işlediği öne sürülen tutuksuz sanık C.K. için de aynı cezayı talep etti.Sanık D.K., daha önce verdiği beyanlarını tekrar ederek, "Bu olayla ilgili suçlamaları kabul etmiyorum. Hiçbir alakam yoktur. Suçsuzum, beraatimi talep ediyorum" dedi.D.K.'nin avukatı ise sanığın cezalandırılmasına yeterli somut delil bulunmadığını belirterek, beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, tutuksuz sanıklar D.K. ve C.K.'nin, üzerlerine atılı suçu işlediklerine dair mahkumiyetlerine yeter derecede, her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil elde edilemediğinden beraatlerine hükmetti.


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Cinayet, Antalya, Aralık, Kepez, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 17 yıl önceki kadın cinayetinin sanıklarına 19'uncu duruşmada beraat - Son Dakika


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