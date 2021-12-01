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17 Yıl sonra babası ve kardeşi gibi karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti - Son Dakika

17 Yıl sonra babası ve kardeşi gibi karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti

01.12.2021 14:28
17 Yıl sonra babası ve kardeşi gibi karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti

Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde yalnız yaşayan şahıs, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitirdi.

Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde yalnız yaşayan şahıs, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitirdi. Şahsın; babası ve kardeşinin de 17 yıl önce karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybettiği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Disiplin Kurulu Üyesi de olan 54 yaşındaki Kemal Şengül'den haber alamayan yakınları, durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kapıyı açarak içeri giren ekipler, Şengül'ün hareketsiz şekilde yattığını gördü. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalede 3 çocuk babası Kemal Şengül'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemede talihsiz adamın sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitirdiği tespit edildi. Şengül'ün cenazesi yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

17 yıl önce babasının öldüğü evde öldü

Öte yandan, Kemal Şengül'ün babası Seyit Şengül'ün 17 yıl önce, avukat olan kardeşi Köksal Şengül'ün de babasından 1 yıl sonra sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldüğü öğrenildi. Kemal Şengül'ün cenazesi, Derinkuyu Mezarlığı'nda baba ve kardeşinin yanına defnedilecek. Kuzeni Uğur Şengül, "Geçmişte Seyit amcam da aynı bu evde soba zehirlenmesinden vefat etti. Kemal ağabeyim de Pazartesi akşam saatlerinde evine gelmiş. Biz farkına Salı günü akşam vardık. O da soba zehirlenmesinden vefat etti. Kardeşi de petrol istasyonu vardı. O da orada soba zehirlenmesinden vefat etti" dedi. Babası ve kardeşiyle aynı kaderi paylaştığını söyleyen arkadaşı İsmail Kuşçu da, "Babasıyla kardeşi de soba zehirlenmesinden vefat etmişti. Bu da aynı kaderi paylaştı. Onu da babasıyla kardeşinin yanına defnedeceğiz" şeklinde konuştu. - NEVŞEHİR

17 Yıl sonra babası ve kardeşi gibi karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti
17 Yıl sonra babası ve kardeşi gibi karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti
17 Yıl sonra babası ve kardeşi gibi karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti
17 Yıl sonra babası ve kardeşi gibi karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti
17 Yıl sonra babası ve kardeşi gibi karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti
17 Yıl sonra babası ve kardeşi gibi karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti
17 Yıl sonra babası ve kardeşi gibi karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti

Kemal Şengül, Derinkuyu, Nevşehir, Ölü, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 17 Yıl sonra babası ve kardeşi gibi karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: 17 Yıl sonra babası ve kardeşi gibi karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti - Son Dakika
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