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17 yıl sonra bir ilk! Kasım ayında bastıran kar yağışı İstanbul'u beyaz örtüyle kapladı - Son Dakika

17 yıl sonra bir ilk! Kasım ayında bastıran kar yağışı İstanbul'u beyaz örtüyle kapladı

Meteoroloji ve AKOM'un art arda yaptığı uyarılar sonrasında gece saatlerinde bastıran kar yağışı İstanbul'u beyaz örtüyle kapladı. 17 yıl aradan sonra Kasım ayında yağan kar özellikle yüksek kesimleri kaplarken, Aydos Ormanı'ndan gelen görüntüler de uzun süredir kara hasret olan İstanbulluları mutlu etti.

19.11.2023 15:02  - Güncelleme: 15:06

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'un peş peşe yaptığı uyarılar sonrası İstanbul'da kar yağışı gece saatlerinde etkisini artırırken, çok sayıda vatandaş sabah uyandıklarında sürpriz bir görüntüyle karşılaştı.

17 yıl sonra bir ilk! Kasım ayında bastıran kar yağışı İstanbul'u beyaz örtüyle kapladı

17 YIL SONRA KASIM AYINDA KAR YAĞDI

17 yıl sonra Kasım ayında bastıran kar yağışı İstanbul'un birçok ilçesini beyaz örtüyle kaplarken, Kartal'a bağlı Aydos Ormanı'ndan gelen görüntüler de uzun süredir kara hasret olan İstanbulluları mutlu etti.

17 yıl sonra bir ilk! Kasım ayında bastıran kar yağışı İstanbul'u beyaz örtüyle kapladı

AYDOS ORMANI'NDA HOŞ GÖRÜNTÜLER

Havaforum'un X hesabından paylaşılan videoda, saatlerdir devam kar yağışının Aydos Ormanı'nın büyük bir kısmını karlar altında bıraktığı görülürken, araç trafiğinin olmadığı bölgede hoş görüntülerin oluşmasını sağladı.

Aydos Ormanı, İstanbul, Kartal, kar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 17 yıl sonra bir ilk! Kasım ayında bastıran kar yağışı İstanbul'u beyaz örtüyle kapladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 17 yıl sonra bir ilk! Kasım ayında bastıran kar yağışı İstanbul'u beyaz örtüyle kapladı - Son Dakika
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