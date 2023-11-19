17 yıl sonra bir ilk! Kasım ayında bastıran kar yağışı İstanbul'u beyaz örtüyle kapladı

Görüntü İstanbul\'un göbeğinde yürüyüşe çıkan bir vatandaş tarafından kaydedildi

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'un peş peşe yaptığı uyarılar sonrası İstanbul'da kar yağışı gece saatlerinde etkisini artırırken, çok sayıda vatandaş sabah uyandıklarında sürpriz bir görüntüyle karşılaştı.

17 YIL SONRA KASIM AYINDA KAR YAĞDI

17 yıl sonra Kasım ayında bastıran kar yağışı İstanbul'un birçok ilçesini beyaz örtüyle kaplarken, Kartal'a bağlı Aydos Ormanı'ndan gelen görüntüler de uzun süredir kara hasret olan İstanbulluları mutlu etti.

AYDOS ORMANI'NDA HOŞ GÖRÜNTÜLER

Havaforum'un X hesabından paylaşılan videoda, saatlerdir devam kar yağışının Aydos Ormanı'nın büyük bir kısmını karlar altında bıraktığı görülürken, araç trafiğinin olmadığı bölgede hoş görüntülerin oluşmasını sağladı.