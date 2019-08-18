17 yıl sonra döndüğü köyünde süt tesisi kurdu

Eğitimi için gittiği İstanbul'dan 17 yıl sonra memleketi Bitlis'in Tatvan ilçesine dönen Leyla Kaya, aldığı hibe desteğiyle kurduğu tesiste günde 600 litre süt üretimi yapıyor.

Eğitimi için gittiği İstanbul'dan 17 yıl sonra memleketi Bitlis'in Tatvan ilçesine dönen Leyla Kaya, aldığı hibe desteğiyle kurduğu tesiste günde 600 litre süt üretimi yapıyor.

Kaya, ailesiyle 12 yaşındayken gittiği İstanbul'dan 2 yıl önce dönerek Tatvan'ın Yediveren köyüne yerleşti.

Köydeki arazisini değerlendirmek ve kendi işini kurmak isteyen 31 yaşındaki Kaya, ailesinin de desteğiyle süt sığırcılığı tesisi kurmaya karar verdi.

Hazırladığı projeyi Tarım ve Orman Bakanlığının Tarım ve Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) kapsamında ilgili kuruma sunan Kaya, bir milyon lira hibe desteği almaya hak kazandı.

Köydeki 12 dönümlük araziye 5,3 milyon lira yatırımla işletmesini kuran Kaya, son teknolojik imkanların kullanıldığı tesiste 200 büyükbaş hayvan ile günde 600 litre süt üretiyor.

Ürettiği sütü Tatvan'ın yanı sıra Van'daki işletmelere satan Kaya, 10 kişiye de istihdam imkanı sunuyor.

"Memleketimizin kalkınması için böyle bir işe giriştim"

Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eğitiminin ardından ailesiyle köye dönerek hayvancılık yapmaya karar verdiğini söyledi.

Hayvancılığın güzel bir meslek olduğunu anlatan Kaya, şöyle konuştu:

"Geldikten sonra bizi hayvancılığa teşvik ettiler. Gayet memnunum. Ülkemizde güzel şeylerin olduğunu göstermek istiyorum. Beni görüp bu işi yapmak isteyen çok kadın var ama beceremeyeceklerini düşündükleri için korkuyorlar. Gelip yapsınlar, en azından tek başıma olmadığımı bileyim. Hayvanlarla uğraşmayı seviyorum. Memleketimizin kalkınması için böyle bir işe giriştim."

Destek almak amacıyla gittiği hiçbir kurumdan geri çevrilmediğini, önemli destekler aldığını kaydeden Kaya, hibe desteğinin tesisin kurulmasına büyük katkı sağladığını vurguladı.

Üretilen sütü Tatvan ve Van'daki işletmelere sattığını, bazen de peynir yaptığını aktaran Kaya, "Bir kadın olarak bu işi yapmak çok zor ancak her zorun muhakkak başarılması gerekiyor. Kadın olman, bir şey yapamayacağın anlamına gelmez. Kadınlar birçok şeyi erkeklerden daha güzel yapıyor." diye konuştu.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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