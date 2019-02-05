17 Yıl Sonra Kurulan Milli Takım, Aspen'de Dünya Şampiyonası'na Katılacak

17 yıl sonra yeniden kurulan Türkiye Senkronize Kayak Milli Takımı, nisan ayında Amerika Aspen'de yapılacak olan Dünya Şampiyonası'na katılmak için kampa girdi.

17 yıl sonra yeniden kurulan Türkiye Senkronize Kayak Milli Takımı, nisan ayında Amerika Aspen'de yapılacak olan Dünya Şampiyonası'na katılmak için kampa girdi. Kayak Milli Takımı'nda Cem Hakko, Mustafa Sandal gibi iş ve sanat dünyasının önde gelen isimleri bulunuyor.



Türkiye Senkronize Kayak Milli Takımı, nisan ayında Amerika Aspen'de yapılacak olan Dünya Şampiyonası'na katılmak için kampa giriyor. Aralarında Cem Hakko, Ender Alkoçlar, Mustafa Sandal, Doruk Kaya gibi iş ve sanat dünyasının önde gelen isimlerinin yer aldığı ve 17 yıl aradan sonra kurulan senkronize milli takımı, nisan ayında madalya için Dünya Şampiyonası'nda boy gösterecek. Kamp öncesi gerçekleşen toplantıda basınla bir araya gelen milli takım, toplantının ardından kampa girmek üzere Uludağ'a hareket etti.



Ali Oto: "Gerekli organizasyonları yerine getirdik"



Toplantıda konuşan Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, milli takımı oluşturduklarını belirterek, "Gerekli organizasyonları yerine getirdik. Senkronize Milli Takımımızı kurduk. Her biri kayak elçisi olan bütün takım arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Bu takımı kurmadaki amacımız farkındalık oluşturmak, herkesi kayağa özendirmek, güzel bir proje oluşturmak" ifadelerini kullanandı.



Taşdemir: "Bir hayal kurduk"



Takım Direktörü Ender Alkoçlar da, Ali Oto gibi 17 yıl aradan sonra bu takımın tekrar kurulduğunu dile getirerek, "Bu takımı oluştururken, sadece performansa dayalı yarışçıların yanı sıra, kayak konusunda çok başarılı olan iş adamları ve sanatçılar da var. Senkronize kayak, müziği de gerektiren bir branş. Cem Hakko sağolsun, yaptığı kıyafetle bizi şimdiden dünya şampiyonu yaptı" dedi.



Teknik Direktör Üstün Özbey, ülkeye hizmet etmenin çok önemli olduğunun altını çizerken, Milli Takım Sorumlusu Tunç Taşdemir ise, "Bugün çok özel bir gün. Bir hayal kurduk. Bugün de bu hayalin gerçekleştiği gün. 17 sene önce bu milli formayı giymiştim. Göğsümde bayrakla insanların karşısına geçmek çok önemli. İddialı bir takım kurmadık ama umarım her şey çok güzel olacak" açıklamasını yaptı.



Türkiye Senkronize Kayak Milli Takımı, şu isimlerden oluşuyor: "Ender Alkoçlar, Cem Hakko, Üstün Özbey, Mustafa Sandal, Doruk Kaya, Atakan Alaftargil, Arif Alaftargil, Doç. Dr. Fatih Kıyıcı, Metin Polat, Tunç Taşdemir, Çetin Şirvani." - İSTANBUL

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