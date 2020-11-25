17 yıl sonra söyledi
25.11.2020 10:20
Arıca, 17 yıl önce Demet Akalın'ın "Unuttum" albümünde yer alan "Tanrıya Kaldı Karar" adlı eserini ilk kez söyledi.
Arıca, 17 yıl önce Demet Akalın'ın "Unuttum" albümünde yer alan "Tanrıya Kaldı Karar" adlı eserini ilk kez söyledi. Şarkıcının İzzet Aksoy'un piyanosu, Aykut Güngörür'ün kemanı eşliğinde kaydettiği şarkı hayranlarından tam not aldı.
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