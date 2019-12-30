17 yılda asgari ücret ve enflasyon ne kadar arttı?

Asgari Ücret Komisyonu 2020 yılı için asgari ücreti belirledi. Brüt asgari ücret yüzde 15,03 artarak 2 bin 943 TL oldu. Net asgari ücret ise 2 bin 324 liraya yükseldi. Resmi verilere göre asgari ücret 2002-2019 yılları arasında yüzde 929 artarken enflasyon ise aynı dönemde yüzde 397 artış gösterdi. Bu, 17 yıllık dönemde nominal artış 10 kat olurken reel artış ise yüzde 124 oldu.



Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın verilerine göre 2012 yılında ortalama 173,9 TL olan net asgari ücret 2019 yılında 2020,9 TL idi. Bu da 17 yılda nominal olarak yüzde 1062 artış anlamına geliyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ise Aralık 2002 Aralık ayından Kasım 2019'a kadar yüzde 397 arttı. Bu veri; Aralık 2002'de 100 liraya alınan bir mal sepetinin Kasım 2019'da 497 TL'ye alınabildiği anlamına geliyor.