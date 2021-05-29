Üye Girişi
17 yılda bir yeryüzüne çıkan böcek, canlı yayında muhabirin zor anlarına neden oldu - Son Dakika

17 yılda bir yeryüzüne çıkan böcek, canlı yayında muhabirin zor anlarına neden oldu

29.05.2021 12:28

CNN International muhabiri Manu Raju canlı yayında zor anlar yaşadı. 17 yılda bir yeryüzüne çıkan bir ağustos böceği, Raju'nun ceketinden ensesine çıktı. Böceği ensesinden alamayan muhabirin yardımına ise set ekibi koştu.

Kuzey Amerika'ya özgü bir tür ağustos böceği olarak bilinen kırmızı gözlü, kanatlı siyah böcekler (cicada), 17 yıl aradan sonra çiftleşmek için tekrar yeryüzüne çıktı. Kısa sürede ilgi odağı olan cicada canlı yayın yapan CNN International muhabiri Manu Raju'ya zor anlar yaşattı.

ÖNCE FARK ETMEDİ, SONRA PANİKLEDİ

O ana ait görüntüler sosyal medyada defalarca kez paylaşılınca Raju istemeden de olsa günün en çok konuşulan ismi oldu. Canlı yayın sırasında önce böceğin tırmandığını fark etmeyen Raju, gördüğü anda ''Ne oluyor be? Bu bir ağustos böceği mi?'' şeklinde tepki veriyor. Bu görüntüleri kişisel Twitter hesabından paylaşan Raju ise videoya ''Canlı yayın sırasında davetsiz bir misafirim oldu'' notunu düştü.

BU TÜR 17 YILDA BİR YERYÜZÜNE ÇIKIYOR

En son 2004'te yeryüzüne çıkan "Brood X" türü böcekler, üremek için yeryüzüne çıktığı ABD'nin yaklaşık 15 eyaletinde meraklılarının ilgisini çekiyor. Amerikalı böcek bilimcilere göre, dünyada yaklaşık 3 bin ağustos böceği türü bulunuyor ancak sadece 7 türü periyodik aralıklara 13 ya da 17 yılda bir yeryüzüne çıkıyor. Bu türlerin hemen hemen hepsi, Kuzey Amerika'nın orta kesimlerinde ve doğu yakasında ortaya çıkıyor, hayatlarının çoğunu yer altında geçiriyor, bitki köklerindeki sıvıları emerek besleniyor.

Böcek bilimciler, bu böcek türünün 17 yıl boyunca kış uykusunda olmadığını, oldukça yavaş büyüdüklerini söylüyor.

17 yılda bir yeryüzüne çıkan böcek, canlı yayında muhabirin zor anlarına neden oldu

Amerika Birleşik Devletleri, Kuzey Amerika, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya 17 yılda bir yeryüzüne çıkan böcek, canlı yayında muhabirin zor anlarına neden oldu - Son Dakika Dünya


YORUMLAR
500

Son Dakika

Gidenlerin başına gelenler korkunç! Metrekareye 5 yılan düşen ölüm adası Gidenlerin başına gelenler korkunç! Metrekareye 5 yılan düşen ölüm adası Ali Koç, dünya çapında hoca ve sportif direktör getiriyor Ali Koç, dünya çapında hoca ve sportif direktör getiriyor Bomba iddia: Gülsim Ali İlhan, kendisinden 22 yaş büyük Durul Bazan'la aşk yaşıyor Bomba iddia: Gülsim Ali İlhan, kendisinden 22 yaş büyük Durul Bazan'la aşk yaşıyor 4 Haziran'da myıs ayına ilişkin kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemeleri yatırılacak 4 Haziran'da myıs ayına ilişkin kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemeleri yatırılacak Yolda gördüğü yılanı ezmek istemeyen muhtar, uzun süre dil döktü! O paylaşıma beğeni yağdı Yolda gördüğü yılanı ezmek istemeyen muhtar, uzun süre dil döktü! O paylaşıma beğeni yağdı Karşıdan karşıya geçmek isterken otomobil çarptı, metrelerce havayı uçtu! Talihsiz adam hastane yolunda hayatını kaybetti Karşıdan karşıya geçmek isterken otomobil çarptı, metrelerce havayı uçtu! Talihsiz adam hastane yolunda hayatını kaybetti Aslıhan Güner, yeni projesi için imaj değiştirdi Aslıhan Güner, yeni projesi için imaj değiştirdi Yakın temaslılar için karantina süresi 14 güne uzatıldı Yakın temaslılar için karantina süresi 14 güne uzatıldı

Son Dakika Haberleri
12:46 Araç sahiplerine müjde! Muayene cezaları da af paketi kapsamına alındı
12:44 Gidenlerin başına gelenler korkunç! Metrekareye 5 yılan düşen ölüm adası
12:43 Nesli tükenmek üzere! Sarı benekli semender Adana'da görüldü
12:42 Ali Koç, dünya çapında hoca ve sportif direktör getiriyor
12:37 Bomba iddia: Gülsim Ali İlhan, kendisinden 22 yaş büyük Durul Bazan'la aşk yaşıyor
12:28 17 yılda bir yeryüzüne çıkan böcek, canlı yayında muhabirin zor anlarına neden oldu
12:27 4 Haziran'da myıs ayına ilişkin kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemeleri yatırılacak
12:21 TFF, ligleri tescil etti! Küme düşmenin kaldırılması ihtimali sona erdi
11:56 Nusret Gökçe, altın ve pırlantadan oluşan saat için 6 milyon lira ödedi
11:55 Partneri Murat Özarı'dan, Fikret Engin paylaşımı: Kader arkadaşım, seni çok özleyeceğim
Araç sahiplerine müjde! Muayene cezaları da af paketi kapsamına alındı Araç sahiplerine müjde! Muayene cezaları da af paketi kapsamına alındı         
12:46
Nesli tükenmek üzere! Sarı benekli semender Adana'da görüldü Nesli tükenmek üzere! Sarı benekli semender Adana'da görüldü         
12:43
Bakan Soylu'dan kadına şiddet ile ilgili dikkat çeken açıklama: 10 erkek pankart taşısa durum tersine döner Bakan Soylu'dan kadına şiddet ile ilgili dikkat çeken açıklama: 10 erkek pankart taşısa durum tersine döner         
12:39
Aynur Aydın: 16 yaşımdan beri erkeklerin ilgisini çekiyorum Aynur Aydın: 16 yaşımdan beri erkeklerin ilgisini çekiyorum         
12:36
Televizyonda görüp Osmanlı çileği dikti, şimdi siparişlere yetişemiyor Televizyonda görüp Osmanlı çileği dikti, şimdi siparişlere yetişemiyor         
12:02
İstanbul Anadolu Yakası'nda 7 ilçede su kesintisi yaşanacak İstanbul Anadolu Yakası'nda 7 ilçede su kesintisi yaşanacak         
11:58
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un bu kez sokak kedilerine ve güvercinlere savaş açtı Kuzey Kore lideri Kim Jong-un bu kez sokak kedilerine ve güvercinlere savaş açtı         
11:35
Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu         
11:08
Ayasofya Camii'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı gören torunları, yanına koşup sarıldı Ayasofya Camii'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı gören torunları, yanına koşup sarıldı         
10:16
Şampiyon olan Kocaelispor'da teknik direktör, kutlama sırasında solunum cihazından destek aldı Şampiyon olan Kocaelispor'da teknik direktör, kutlama sırasında solunum cihazından destek aldı         
09:51
Mansur Yavaş'ı başörtüsü üzerinden eleştirmek istedi! Melih Gökçek, baltayı taşa vurdu Mansur Yavaş'ı başörtüsü üzerinden eleştirmek istedi! Melih Gökçek, baltayı taşa vurdu         
09:50
Sunucu Kadir Ezildi, cam silerken yere düştü! Ekip, kahkahalarını duyunca rahatladı Sunucu Kadir Ezildi, cam silerken yere düştü! Ekip, kahkahalarını duyunca rahatladı         
09:26
Fazla kilolarıyla objektiflere takılan Hande Doğandemir, mayoyla spor yaptı Fazla kilolarıyla objektiflere takılan Hande Doğandemir, mayoyla spor yaptı         
23:16
Kocasıyla birlikte yasak aşkını 8 parçaya bölen kadından tuhaf savunma: Tek suçum eşimi aldatmak Kocasıyla birlikte yasak aşkını 8 parçaya bölen kadından tuhaf savunma: Tek suçum eşimi aldatmak         
17:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, açılışta erken davranan isme ilginç çıkış: Sen beni mahvettin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, açılışta erken davranan isme ilginç çıkış: Sen beni mahvettin         
15:31
Bu görüntüler insanlığımızdan utandırdı! Markette alışveriş yapan kız çocuğunu eliyle istismar etti Bu görüntüler insanlığımızdan utandırdı! Markette alışveriş yapan kız çocuğunu eliyle istismar etti         
14:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2021 12:52:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 17 yılda bir yeryüzüne çıkan böcek, canlı yayında muhabirin zor anlarına neden oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement