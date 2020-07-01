17 yıldır aranan cinayet zanlısı yakalandı - Son Dakika

17 yıldır aranan cinayet zanlısı yakalandı

17 yıldır aranan cinayet zanlısı yakalandı İstanbul Emniyetinden operasyon: 77 kişi yakalandı Emniyet güçleri haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişileri adalete teslim etmek için operasyon düzenledi, 77 kişi yakalandı.

17 yıldır aranan cinayet zanlısı yakalandı

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İstanbul Emniyetinden operasyon: 77 kişi yakalandı

İSTANBUL - Emniyet güçleri haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişileri adalete teslim etmek için operasyon düzenledi, 77 kişi yakalandı. Bu şahıslar arasında 17 yıldır aranan bir cinayet zanlısının da olduğu ortaya çıktı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğine bağlı ekipler, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahısların yakalanarak adalete teslim edilmesi için harekete geçti. 22-28 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarla 77 kişi yakalandı.

Aranan Şahıslar Büro Amirliğine bağlı ekiplerce, adam öldürme suçundan 4 hükümlü şahıs, yağma-gasp suçundan 4 hükümlü şahıs, hırsızlık suçundan 18 hükümlü şahıs, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 4 hükümlü şahıs, kasten yaralama suçundan 3 hükümlü şahıs, taksirle ölüme neden olma suçundan 1 hükümlü şahıs, fuhuş suçundan 1 hükümlü şahıs, suç örgütüne üye olma suçundan 1 hükümlü şahıs, tehdit suçundan 1 hükümlü şahıs olmak üzere, 1 müebbet + 206 yıl hapis cezasına hükümlü 40 aranan şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şahıslar sevk edildikleri Cumhuriyet Başsavcılıklarınca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

17 yıldır aranan cinayet zanlısı yakalandı

Ekiplerce yapılan operasyonlarda gözaltına alınan Murat E.'nin 2003 yılında işlenen bir cinayetin katil zanlısı olduğu öğrenildi. Kesinleşmiş müebbet cezası ile aranan zanlı, yakalanmasın ardından adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 20:47 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 17 yıldır aranan cinayet zanlısı yakalandı - Son Dakika
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