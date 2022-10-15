17 yıldır binlerce insanın kanser kaydını yapan kadın, meme kanserinden erken teşhisle kurtuldu - Son Dakika
Üye Girişi

17 yıldır binlerce insanın kanser kaydını yapan kadın, meme kanserinden erken teşhisle kurtuldu

15.10.2022 09:55

17 yıldır binlerce insanın kanser kaydını yapan kadın, meme kanserinden erken teşhisle kurtuldu Samsun İl Sağlık Müdürlüğü Kanser Kayıt Birimi'nde 17 yıldır çalışan 51 yaşındaki Seyhan Güven her gün kaydettiği onlarca kanser hastasından etkilenerek düzenli olarak kanser taramalarını yaptırdı.

17 yıldır binlerce insanın kanser kaydını yapan kadın, meme kanserinden erken teşhisle kurtuldu

SAMSUN - Samsun İl Sağlık Müdürlüğü Kanser Kayıt Birimi'nde 17 yıldır çalışan 51 yaşındaki Seyhan Güven her gün kaydettiği onlarca kanser hastasından etkilenerek düzenli olarak kanser taramalarını yaptırdı. Akabinde meme kanseri olduğu öğrenen Seyhan Güven, erken teşhis ile hayata tutundu.

Sağlık Bakanlığı Samsun İl Sağlık Müdürlüğü'nde 32 yıldır devlet memuru olan Seyhan Güven çalıştığı Kanser Kayıt Birimi'nde her gün onlarca kanser hastanın kaydını yapıyor. Özellikle en çok rastlanan kanser türlerinden biri olan ve her 8 kadından 1'inde çıkan meme kanserinde erken teşhisin öneminin farkında olan Seyhan Güven düzenli olarak meme mamografisinde tarama testi oldu. 50 yaşındayken girdiği tarama testinde meme kanseri olduğu öğrenen Seyhan Güven, 8 ay tedavi görmesinin ardından tekrar işine döndü. Mamografinin sadece 5 dakika sürdüğünü ifade eden Güven, "Bu 5 dakikada hayatınızı çok büyük bir kısmını geri alabilirsiniz" dedi.

"Şuan hiçbir sıkıntım yok"

Süreci anlatan Seyhan Güven, "Bu kadar yıl içerisinde erkek ya da kadın fark etmiyor. Birçok kişiyi sistemimize kaydettik. Kayıtlarımızın sonucunda fark ettim ki meme kanseri kadınlarımız için çok önemlidir. O neden kendimde KETEM'lerde meme muayenesini yaptırıyordum. En son yaptırdığım muayene sonra bir kitlem olduğu ortaya çıktı. Bu kitle daha sonra biyopsi yaptırdım ve kanser olduğum ortaya çıktı. 8 aylık bir tedavi sonrasında işime geri döndüm. Şuanda aynı işimi tekrardan yapıyorum. Ben bugüne kadar 20 bine yakın kanser kaydı yaptım. Bunların da bir kısmının meme kanseri olduğunu bildiğim için kendimde kontrollerimi düzenli olarak yaptırıyordum. Bun kontrollerimin sonucunda meme kanseri olduğum ortaya çıktı. Daha sonra cerrahi oldum. Göğüs dokusu alınmadı. Daha sonra kemoterapi ve radyo radyoterapi gördüm. Şuan da hiçbir sıkıntım yok" diye konuştu.

"Birçok kadın bu kontrollere gitmekte çekiniyor"

Kadınlara çağrıda bulunan Seyhan Güven, "Çevremde konuştuğum kadınların birçoğu bu uygulamanın kişiye çok acı verdiğini düşündükleri için gitmediklerini ya da gittikleri zaman kendilerinde bir şey çıkacağının korkusunun yaşadıkları için gitmediklerini söylüyorlar. Bu içinde olan şeyi daha da ilerletiyorlar ve belki de farkında değiller. Bu korkularını yenmeleri ve ücretsiz olarak KETEM'e gelerek taramaya girmeleri gerekiyor. Bu işlem sadece 5 dakika sürüyor. Bu 5 dakikada hayatınızı çok büyük bir kısmını geri alabilirsiniz" şeklinde konuştu.

YORUMLAR
500
20 yaşındaki genç kız sahilde yanında bir tabancayla ölü bulundu 20 yaşındaki genç kız sahilde yanında bir tabancayla ölü bulundu SAMDOB 'Eni'nin kalbi' çocuk operasını sahneledi SAMDOB 'Eni'nin kalbi' çocuk operasını sahneledi Son dakika haberi | Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı Son dakika haberi | Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
Kaynak: İHA

İl Sağlık Müdürlüğü, Samsun, Seyhan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 17 yıldır binlerce insanın kanser kaydını yapan kadın, meme kanserinden erken teşhisle kurtuldu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:09 Facianın yaşandığı madene giden Cumhurbaşkanı Erdoğan: Birileri dalga geçebilir ama biz kader planına inanmış insanlarız
15:48 Bartın'da can veren madencilerimizin anısına maçlarda saygı duruşu yapılacak
15:40 Ölümü sanat dünyasını yasa boğdu! Ünlü isimlerden Billur Kalkavan'a veda...
15:40 Türkiye maden şehitlerini uğurluyor! Cenazelerden yürek yakan görüntüler...
15:34 Elazığ'da kadın cinayetleri: 1 günde 3 kadın öldürüldü
15:20 FSM Köprüsü'nde İETT otobüsünün rüzgara karşı motosikletliye siper olduğu anlar görüntülendi
15:10 Maden faciasında şehit olan Aziz Köse'nin 15 gün önce baba olduğu öğrenildi
15:08 Cumhurbaşkanı Erdoğan maden faciasında can kaybının 41'e yükseldiğini açıkladı
14:50 20 yaşındaki genç kız sahilde yanında bir tabancayla ölü bulundu
14:36 İstanbul'da Un Kapanı Köprüsü'nde at üstünde yolculuk! İlginç anlar kameralarda...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2022 16:31:43. #1.13#
SON DAKİKA: 17 yıldır binlerce insanın kanser kaydını yapan kadın, meme kanserinden erken teşhisle kurtuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement