17 yıldır firari olan cinayet hükümlüsü, saklandığı evde yakalandı - Son Dakika

ESKİŞEHİR'de 2003 yılında bir restoranda çıkan tartışmada 1 kişinin ölümüne neden olduğu iddiasıyla aranan ve hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan İbrahim Mercan (37), saklandığı evde yakalanarak, cezaevine gönderildi.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 2003 yılında Tepebaşı ilçesine bağlı İhsaniye Mahallesi'ndeki bir restoranda çıkan tartışmada 1 kişinin ölümüne, 1 kişinin ise yaralanmasına neden olan İbrahim Mercan'ın kent merkezinde olduğunu tespit etti. Saklandığı ev takibe alınan Mercan, düzenlenen baskında yakalanarak gözaltına alındı. Hakkında 'kasten öldürme' suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edilen katil zanlısı İbrahim Mercan, sağlık kontrolünün ardından tutuklanarak cezaevine konuldu. Soruşturma sürüyor.