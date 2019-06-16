Son Dakika Haberleri: 17 yıldır mücadele ettiği hastalığından kurtulmak istiyor
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17 yıldır mücadele ettiği hastalığından kurtulmak istiyor

58 dakika önce

Batman'da 17 yıldır hemanjiom (damar tümörü) hastalığı ile mücadele eden 5 çocuk babası Cemal Turan, sağlığına kavuşmak istiyor.

Batman'da 17 yıldır hemanjiom (damar tümörü) hastalığı ile mücadele eden 5 çocuk babası Cemal Turan, sağlığına kavuşmak istiyor.
Merkez Petrolkent Mahallesinde oturan Turan (34), 17 yaşında yakalandığı hastalığa karşı mücadelesini sürdürüyor. Ankara Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde 2012 yılında başından ameliyat olan Turan, 6 aylık tedavisinin ardından memleketine geri döndü.
Hastalığı tekrar nükseden Turan, tedavisini sürdürebilmek için destek bekliyor.
Turan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, inşaatlarda çalışarak ailesinin geçimini ve tedavisini sürdürmeye çalıştığını belirterek, son bir yılda çalışamayacak duruma geldiğini belirtti.
Tek isteğinin çocuklarının babasız kalmaması olduğunu ifade eden Turan, "Sürekli ağrılarım var. Güneşe çıktığımda başıma ağrı giriyor. Soğuğa çıktığımda vücudumu titreme tutuyor. Hastalığım öyle bir hal aldı ki, artık aile hayatımı etkilemeye başladı. Çocuklarımla ilgilenemiyorum, okula götüremiyorum, dersleriyle ilgilenemiyorum." dedi.
Tedavisi için yardım isteyen Turan, şunları kaydetti:
"Maddi ve manevi sıkıntılar baş gösterdi. Hem maddi hem manevi yardım istiyorum. Bu hastalıktan kurtulmak istiyorum. Çocuklarıma bakıp onları eski günlerde olduğu gibi okula bırakmak istiyorum."
Cemal Turan'ın eşi Şükran Turan da eşinin bir an önce sağlığına kavuşmasını istediklerini söyledi.
"Bir bayan olarak artık benim gücüm kalmadı." diyen Turan, hayırseverlerden yardım beklediklerini anlattı.
Turan'ın 7. sınıf öğrencisi kızı Fatmanur Turan ise babasının eski sağlıklı günlerine dönmesi için dua ettiğini dile getirdi.
17 yıldır mücadele ettiği hastalığından kurtulmak istiyor
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 03:15 Kaynak: AA
Batman, Cemal Turan, Güncel
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