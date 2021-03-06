17 yıldır servis şoförlüğü yapan kadın mesleğindeki başarısıyla örnek oluyor - Son Dakika

17 yıldır servis şoförlüğü yapan kadın mesleğindeki başarısıyla örnek oluyor

06.03.2021 11:45
17 yıldır servis şoförlüğü yapan kadın mesleğindeki başarısıyla örnek oluyor, System.String[]

Afyonkarahisar'da eşinin yanında 17 yıldır servis şoförlüğü yapan 51 yaşındaki Ummuhan Koca, mesleğinde taşıdığı insanların sağlığı ve güvenliğini ön planda tutuyor.

Afyonkarahisar'da eşinin yanında 17 yıldır servis şoförlüğü yapan 51 yaşındaki Ummuhan Koca, mesleğinde taşıdığı insanların sağlığı ve güvenliğini ön planda tutuyor.

Selçuklu Mahallesi'nde oturan Koca, 3 kız evladını dünyaya getirdikten sonra çalışmaya karar verdi. Eşinin taşımacılık firmasında servis şoförlüğüne başlayan Koca, mesleğindeki başarısıyla kadınlara örnek oluyor.

Ummuhan Koca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk yıllarda eşinin, servis şoförlüğü isteğini heves olarak gördüğünü ve kendisine "küçük bir araçla çocuklarla gezip dolaşması" fikrini sunduğunu söyledi.

Eşine "Sürücü değil şoför olmak istiyorum" dediğini anlatan Koca, "Eşim bana baktı ve bu işe çok hevesli olduğumu gördü. Hem şoförlükteki göz yatkınlığım hem de el becerimi görünce birlikte servis şoförlüğü yapmaya karar verdik. 17 yıldır da servis aracımla Afyonkarahisar'da öğrenci ve personel taşıyorum. Bu işi severek yapıyorum." şeklinde konuştu.

Koca, mesleğin zevkli ve bir o kadar zor bir iş olduğunu ancak her zaman taşımacılık hizmeti verdiği insanlara ve çocuklara saygılı yaklaşmaya çalıştığını belirtti.

Trafikte kadınların çok dikkatli olduğunu dile getiren Koca, "Yola çıktığım zaman kendimden çok taşıdığım personeli ve çocukları, güzergahımdaki diğer araçları düşünüyorum. Trafikte en ufak bir hatada kendim ve aracımın yanı sıra onlara da zarar veririm. Bu da en çok vicdan azabı duyacağım durum olur. Onların sağlığı ve güvenliği benim için ön planda." ifadelerini kullandı.

"Kızlarım hep yanımda oldu"

Koca, bu işe başladığında Afyonkarahisar'da hiç kadın servis şoförü bulunmadığını, bazı kişilerin ise kendisi hakkında olumsuz düşündüğünü anlattı.

Kızlarının kendisine büyük destek verdiğini belirten Koca, şöyle devam etti:

"Kızlarım 'Annemle gurur duyuyoruz', 'Annemizin bu işi yapması çok hoşumuza gidiyor' dedi. Hatta, servis şoförlüğümün ilk yıllarında küçük kızım 2 yaşındaydı. Onunla ilgilenirken bana 'Hadi anne, ağabeyleri, ablaları götürmeyecek miyiz, amcalar bizi bekler' derdi. Otobüste uyumayı tercih eder ve beni mutlaka servise çıkarırdı."

Koca, şimdi kentteki birçok taşımacılık firmasında kadınların çalıştığını, bundan gurur duyduğunu vurguladı.

Koca'nın kızı Sinem Melike Kuş da "Kadınlar böyle meslekler yapınca çevreden değişik tepkiler alabiliyorsunuz. Annemin servis şoförlüğü yapmasını hep destekledik. Ayrıca eşine de bu kadar güvenip çalışma ortamı yaratan babam Yücel Koca'yı da çok seviyoruz." dedi.

Karahisar, Selçuklu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 17 yıldır servis şoförlüğü yapan kadın mesleğindeki başarısıyla örnek oluyor - Son Dakika


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