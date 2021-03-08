- 17 yıllık hemşire, hasta hikayelerini kaleme aldı - Son Dakika

- 17 yıllık hemşire, hasta hikayelerini kaleme aldı

08.03.2021 14:48

- 17 yıllık hemşire, hasta hikayelerini kaleme aldı Bezmialem Üniversitesi'nde çalışan 17 yıllık hemşire Nezahat Kaya, 8 Martı Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde hasta hikayelerini kitaplaştırdı.

- 17 yıllık hemşire, hasta hikayelerini kaleme aldı

İSTANBUL - Bezmialem Üniversitesi'nde çalışan 17 yıllık hemşire Nezahat Kaya, 8 Martı Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde hasta hikayelerini kitaplaştırdı.

Bezmialem Üniversitesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle bir etkinlik düzenlendi. Dekanlık binası konferans salonunda yapılan etkinlikte 7 yıldır burada çalışan ve hasta hikayelerini kitaplaştıran Hemşire Nezahat Kaya'ya plaket verildi. Hasta hikayelerinden oluşan 'Serumdan Kaleme Damlalar' kitabında 168 sayfadan 36 hikayeden oluşuyor. Programa kitabın yazarı Nezahat Kaya ve birlikte çalıştığı hemşireler ile hastane çalışanları katıldı.

Program sonrası konuşan 17 yıldır hemşirelik yapan Nezahat Kaya, "Kitabımın çıkış nedeni, hastalarımla olan diyaloglarım. Hastalarımın gerçek hayat hikayelerini yazma gereği duydum. Dünyadaki 28 milyon hemşireden sadece 1 tanesiyim ama bizim işimiz sadece serum takmak, tansiyon ölçmek değil. Sadece onlarla diyalog yoluyla empati yaparak bunları tedaviye dönüştürdük. Hastalarla ilgili güzel hikayeler çıktığını düşünüyorum. Mahremiyetlerini koruyarak yazdım. 17 yıllık hemşireyim. Hastalarımın hikayelerini çıkardığım kitap da, 'Serumdan Kaleme Damlalar' tam mana itibariyle olduğunu düşünüyorum. Onlar bize hikayelerini bıraktılar. Ben de o hikayelerini gerçekleştirmeye çalıştım" şeklinde konuştu.

"2014 yılından beri hikayelerini yazıyorum"

Bu kitabı çıkartmaktaki amacına değinen Kaya, "Sadece biz hemşirelerin gözlemlediğini ve farklı bir boyutta tedavi ettiklerini göstermek istedim. 168 sayfadan itibaren oluyor. 36 hikaye koydum kitabıma. İnşallah güzel olur diye düşünüyorum. Kanser hastası olan bir hastam, 'Beni yaz' diyordu. Benim yazdığımı biliyordu. 2014'ten beridir yazıyorum. 'Beni yaz. İsmimi de ver. Hikaye olsun' diyordu. Maalesef ölümünden 2 yıl sonra yazabildim. Eşinen de izin alarak yazdım. Çıktığı gün de evlilik yıldönümleriydi. Çok güzel bir hikaye oldu. 'Eşimden habersiz yaz' demişti. Ona sürpriz oldu. Ben de evlilik yıldönümlerine denk geldiği için duygulandım. Birebir yaşadığımız bir hikayeydi aslında onunla. Çok ayrı bir duygusallığım vardır benim o hikayede" dedi.

Yazdığı kitaba olumlu yorumlar aldığını söyleyen Kaya, "Çok güzel karşılandı. Arkadaşlarım ve meslektaşlarım destek oldu. Kurumum, başhekimim, başhemşirem çok mutlu oldular. Biz hemşireler hep teknik kitaplarla çıkarız ama ben duygusal bir insanım. Ben kaç kişinin ölümüne şahit oldum hatırlamıyorum ama biz duygulu insanlarız. Herkes vefat eden yakınını alıyor ama bize hikayeleri kalıyor. O beni çok etkilemişti. Okuyunca anlarsınız. Ağlayarak yazdığım bir hikayedir. Çünkü çok sevdiğim bir hastamdı" ifadelerini kullandı.

Programın ardından Kaya, hemşire ve hastane çalışanlarının aldığı kitapları imzaladı.

- 17 yıllık hemşire, hasta hikayelerini kaleme aldı
- 17 yıllık hemşire, hasta hikayelerini kaleme aldı
- 17 yıllık hemşire, hasta hikayelerini kaleme aldı
- 17 yıllık hemşire, hasta hikayelerini kaleme aldı
- 17 yıllık hemşire, hasta hikayelerini kaleme aldı
- 17 yıllık hemşire, hasta hikayelerini kaleme aldı

Kadınlar Günü, Hastane, Emekçi, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel - 17 yıllık hemşire, hasta hikayelerini kaleme aldı - Son Dakika


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