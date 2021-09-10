17 yıllık husumetlisi bacanağını öldüren şahsa müebbet hapis - Son Dakika

Bolu'da 17 yıllık husumetlisi olan bacanağını pompalı tüfekle öldüren Fatih E., müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Olay günü bacanağının demir ve sopayla evine geldiğini söyleyen Fatih E.,"17 yıl bana hak etmediğim şeyleri yaşattılar" dedi.

Olay, 2020 yılının haziran ayında Bolu'nun Demirciler Mahallesi Sincan Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, miras paylaşımı nedeniyle aralarında husumet bulunan Fatih E. ile bacanağı Süleyman Özdemir (49) arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavganın ardından evden çıkan Fatih E., arabasında bulunan tüfeği alarak Özdemir'e ateş etti. Durumu gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Yardım Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Süleyman Özdemir, başına ve bacağına isabet eden saçmalar nedeniyle hayatını kaybettiğini belirledi. Polis merkezine giderek teslim olan Fatih E. ise sevk edildiği mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"17 yıldır husumetliydik"

"Kasten öldürme" suçuyla hakkında dava açılan Fatih E. Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi. Duruşma salonunda sanık Fatih E., taraf avukatları ve Süleyman Özdemir'in eşi Hatice Özdemir hazır bulundu. Son savunmasını yapan Fatih E. "Süleyman benim bacanağımdı ve 17 yıldır husumetliydik. İç güveyisi olarak aileyle birlikte yaşıyordum. 17 yıl bana hak etmediğim şeyleri yaşattılar. Bir insanı öldürecek birisi değilim. Olay günü bacanağım ve diğer akrabalar evime sopa demirlerle gelip bana saldırmak istediler. Ben de kendimi savundum ve pompalı tüfekle ateş ettim. Kesinlikle kastım yoktu, çok pişmanım" dedi.

"Benim canımı aldı"

Duruşmada Fatih E.'ye hitaben "Bu adam beni eşimden ayırdı, benim canımı aldı" diyerek isyan eden Süleyman Özdemir'in eşi Hatice Özdemir, Fatih E.'nin ömür boyu cezaevinde yatmasını istedi.

"Müebbet hapis"

Mahkeme heyeti, Fatih E.'nin "kasten öldürme" suçunu işlediği sabit olduğunu belirterek, hiçbir indirim uygulanmaksızın müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi. - BOLU