Son Dakika Haberleri: 170 bin nüfuslu Bodrum'a bayramda 150 bin araç giriş yaptı
Son Dakika Güncel Haber

170 bin nüfuslu Bodrum'a bayramda 150 bin araç giriş yaptı

50 dakika önce

Bayram tatilinin başladığı günden itibaren Bodrum'a giren araç sayısı dudak uçuklattı.

170 bin nüfuslu Bodrum'a bayramda 150 bin araç giriş yaptı, System.String[]
Bayram tatilinin başladığı günden itibaren Bodrum'a giren araç sayısı dudak uçuklattı. Cuma günü mesainin bitmesiyle başlayan ve bayramın 2'inci gününe kadar ilçeye giren araç sayısı yaklaşık 150 bine ulaştı. Günlük 35 bin ile 50 bin aracın ilçeye giriş yaptığı, 18 bin aracın ise çıkış yaptığı öğrenildi.

Bayram tatilinde Güney Egeyi tercih eden yerli turistler bayramın tadını doyasıya çıkardı. Neredeyse Muğla'nın bütün ilçelerinde yoğun trafik oluştu. En çok trafik ise turizmin göz bebeği Bodrum'da meydana geldi. Bayram tatilinin 9 güne çıkarılmasını fırsat bilen tatilciler Ege ve Akdeniz koylarına akın etti. Yerli turisttin göz bebeği olan Bodrum ise en çok tatilci ağırlayan ilçe oldu. 6 günde Bodrum'a giren araç sayısı 150 bine ulaştı. Günlük ortalama 35 bin ile 50 bin arasında araç ilçeye giriş yaparken 18 bin araç ise çıkış yaptı. Polislerin uygulama yaptığı kontrol noktalarında kilometrelerce kuyruk oluştu. Ortakent, Yalıkavak, Bitez kavşaklarında ise zaman zaman trafik durma noktasına geldi. İlk 6 günde oluşan trafik ise bayramın 2'inci ve 3'üncü günü azaldı.

9 günlük bayram tatilinin son günlerinde ise tatilcilerin gidiş güzergahlarında yoğun trafik ve uzun araç kuyrukları olacağı tahmin ediliyor. - MUĞLA
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 12:48 Kaynak: İHA
Güney, Bodrum, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fatih Terim'den şampiyonluk vurgulu bayram mesajı Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Şeker bayramı diye bir bayram yok Dünyaca ünlü plajda izdiham yaşandı, 3 kilometrelik araç kuyruğu oluştu Bodrum'da 50'nin üzerinde kişi midye yedikten sonra rahatsızlandı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.6.2019 13:38:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 170 bin nüfuslu Bodrum'a bayramda 150 bin araç giriş yaptı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]