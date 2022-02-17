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170 KİLOGRAM ESRAR VE SKUNKLA YAKALANDI - Son Dakika

170 KİLOGRAM ESRAR VE SKUNKLA YAKALANDI

17.02.2022 11:18

İZMİR'de polisin özel eğitimli narkotik köpekleriyle ev ve otomobiline düzenlenen operasyonda toplam 170 kilogram esrar ve uyuşturucu madde skunk, özel frekansları algılayan 1 telsiz, ruhsatsız 1 tabanca, 2 hassas terazi ve 1 polis yeleği ile yakalanan 1 kişi gözaltına alındı.

İZMİR'de polisin özel eğitimli narkotik köpekleriyle ev ve otomobiline düzenlenen operasyonda toplam 170 kilogram esrar ve uyuşturucu madde skunk, özel frekansları algılayan 1 telsiz, ruhsatsız 1 tabanca, 2 hassas terazi ve 1 polis yeleği ile yakalanan 1 kişi gözaltına alındı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, istihbarat çalışmasıyla 62 yaşındaki O.K.'nin uyuşturucu madde sevkiyatı yaptığını tespit etti. O.K., bir süre teknik ve fiziki takibe alındı. Şüphelinin ev ve otomobiline eş zamanlı operasyon düzenlendi. Özel eğitimli narkotik köpekleri 'Rota' ve 'Jiby' ile ev ve otomobildeki aramalarda dağıtıma hazır halde toplam 170 kilogram esrar - skunk, özel frekansları algılayan 1 telsiz, ruhsatsız 1 tabanca, 2 hassas terazi ve 1 polis yeleği ele geçirildi. O.K., gözaltına alındı. O.K.'nin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

170 KİLOGRAM ESRAR VE SKUNKLA YAKALANDI
170 KİLOGRAM ESRAR VE SKUNKLA YAKALANDI
170 KİLOGRAM ESRAR VE SKUNKLA YAKALANDI

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Uyuşturucu, Narkotik, İzmir, Esrar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 170 KİLOGRAM ESRAR VE SKUNKLA YAKALANDI - Son Dakika


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