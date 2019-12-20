170 Polonyalı turist Erciyes'e geldi - Son Dakika
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170 Polonyalı turist Erciyes'e geldi

6 saat önce

Erciyes Master Planı çerçevesinde Polonya'dan charter sefer ile direkt Kayseri'ye gelen 170 kişilik ilk kafile törenle karşılandı.

170 Polonyalı turist Erciyes'e geldi, System.String[]

Erciyes Master Planı çerçevesinde Polonya'dan charter sefer ile direkt Kayseri'ye gelen 170 kişilik ilk kafile törenle karşılandı.

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Erciyes Kayak Merkezi'ne Polonya'dan charter uçak ile direk Kayseri'ye gelen 170 kişilik kafile kente ulaştı. Yabancı turistler için Erkilet Havaalanı Dış Hatlar Gelen Yolcu Terminali önünde tören düzenlenirken, turistlere çiçek hediye edildi. Turistler daha sonra kokteyl ile ağırlandı. Önemli bir gün yaşandığını ve Erciyes Master Planı'nın son yıllarda meyve vermeye başladığının altını çizen Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, "Bugün yine şehrimiz açısından tarihi bir gün yaşıyoruz. Çok şükür Erciyes Master Planı şehrimizde artık çok somut meyveler vermeye başladı son yıllarda. Kayseri artık turizm şehri olma yoluna doğru evriliyor. Daha öncesinden yapmış olduğumuz çalışmalar, tanıtım, yurt dışı fuar katılımları gibi çok farklı vesilelerle yerli ve yabancı insanlara ulaşmamızın neticesinde çok şükür şehrimize 3 yıldır charter seferlerle artık yabancı turist geliyor. Bugün, sezonun ilk charter kafilesini karşılamak üzere Erkilet Havaalanı'nda toplandık. Varşova'dan direk uçuşla gelecek Polonyalı misafirlerimize çiçek verecekler. Onları daha sonra kokteyl eşliğinde misafir edeceğiz. Dolayısıyla çok mutlu olduğumuz, gurur duyduğumuz şehrimiz adına, Erciyesimiz adına, ülkemiz adına sevindiğimiz bir gün yaşıyoruz. İnşallah gelecek haftadan itibaren de Rusya, Ukrayna ve Belarus da başlıyor. Kış sezonu bitene kadar Kayseri'ye her hafta 4 veya 5 charter uçuş yapılacak. Yaklaşık 2 bin civarında yabancı misafirimiz olacak. Bunun yanında charter dışında İngiltere'den, Amerika'dan, Almanya'dan, Fransa'dan, Arap ülkelerinden aile ve arkadaş gruplarıyla Erciyes'e kayak yapmaya geliyor, şehrimizde zaman geçiriyor, alışveriş yapıyor. Kayserimizin 6 bin yıllık medeniyet tarihinin izlerini sürüyor, Kapadokya bölgesine gidiyor, peribacalarını geziyor, balon turlarına katılıyor. Dolayısıyla kış boyu Erciyes turizmi üzerinden şehrimize çok yoğun bir ekonomik ve sosyal faaliyete şahit oluyoruz. Bunu inşallah önümüzdeki yıllarda altyapımızı geliştirerek çok daha fazla sayıda misafiri şehrimizde konuk edebilecek bir yapıya kavuşacağız" dedi.

Sezon boyunca charter uçak ile 20 bin, toplamda 35 bin civarında yabancı turist beklediklerini kaydeden Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, "Bu yıl ortalama her hafta 2 bin misafirimiz gelecek. Dolayısıyla 20 bin civarında charter ile misafirimiz gelecek. Bizim toplamda beklediğimiz yabancı turist sayısı da 30-35 bin arasında" ifadelerini kullandı.

(Turan Bulut/İHA)

Polonya, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 06:35 Kaynak: İHA
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