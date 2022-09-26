1700 metreden atlayan paraşütçü kontrolünü kaybedince ağaç dallarına takıldı - Son Dakika
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1700 metreden atlayan paraşütçü kontrolünü kaybedince ağaç dallarına takıldı

26.09.2022 22:27
1700 metreden atlayan paraşütçü kontrolünü kaybedince ağaç dallarına takıldı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde uçuş sırasında kontrolü kaybederek ağaç dallarına takılan yamaç paraşütçüsü itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Paraşüt pilotunun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Ölüdeniz Mahallesi'nde meydana gelen olayda, yamaç paraşütü pilotu Swensson Sigvard dünyaca ünlü yamaç paraşütü merkezi Babadağ'daki bin 700 metre yüksekteki pistten tekli uçuş yaptı. Uçuş rotasının sonu olan Belcekız Plajı pistine inmek isteyen yamaç paraşütü pilotu, piste yakın bir ağacın dallarına takılınca paraşütüyle birlikte ağaçta mahsur kaldı.

Yer: Fethiye! 1700 metreden atladı, ağaçta asılı kaldı

EKİPLER KURTARDI

Olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri mahsur kalan Swensson Sigvard kurtarmak için çalışma başlattı. Yamaç paraşütü pilotu asılı kaldığı açtan kurtarıldı. Swensson Sigvard'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yer: Fethiye! 1700 metreden atladı, ağaçta asılı kaldı
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Kaynak: İHA

Ölüdeniz Mahallesi, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 1700 metreden atlayan paraşütçü kontrolünü kaybedince ağaç dallarına takıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: 1700 metreden atlayan paraşütçü kontrolünü kaybedince ağaç dallarına takıldı - Son Dakika
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