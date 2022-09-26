Olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri mahsur kalan Swensson Sigvard kurtarmak için çalışma başlattı. Yamaç paraşütü pilotu asılı kaldığı açtan kurtarıldı. Swensson Sigvard'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Ölüdeniz Mahallesi 'nde meydana gelen olayda, yamaç paraşütü pilotu Swensson Sigvard dünyaca ünlü yamaç paraşütü merkezi Babadağ'daki bin 700 metre yüksekteki pistten tekli uçuş yaptı. Uçuş rotasının sonu olan Belcekız Plajı pistine inmek isteyen yamaç paraşütü pilotu, piste yakın bir ağacın dallarına takılınca paraşütüyle birlikte ağaçta mahsur kaldı.

Kaynak: İHA

Ölüdeniz Mahallesi, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › 1700 metreden atlayan paraşütçü kontrolünü kaybedince ağaç dallarına takıldı - Son Dakika

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