Üye Girişi
1700 RAKIMDA YABAN HAYVANLARI BESLENDİ - Son Dakika

1700 RAKIMDA YABAN HAYVANLARI BESLENDİ

18.02.2022 16:20

MERSİN'in Erdemli ilçesinde, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından 1700 rakımda yaban hayvanları için yem bırakıldı.

MERSİN'in Erdemli ilçesinde, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından 1700 rakımda yaban hayvanları için yem bırakıldı.

Doğa koruma ve Milli Parklar Erdemli Şefliği'ne bağlı personeller, ilçeye 60 kilometre uzaklıkta bulunan 1700 rakımlı Güneyli Mahallesi Tolas mevkiinde yaban hayvanları için ekmek, yem, yeşillik, saman bıraktı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Erdemli Şefi Mevlüt Çetin, "Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü emirleri doğrultusunda her yıl kış şartlarının çetin olduğu dönemlerde yem bulamayan yaban hayvanlarının yaşamlarını devam ettirebilmeleri için yemleme çalışması yapmaktayız. Bu çalışmaları yaparken çeşitli türlerde yem kullanmakta böylelikle yöremizde yaşayan bütün yaban hayvanının yem ihtiyacını karşılayamaya çalışmaktayız. Ayrıca kullandığımız yemleri ve sahaları özel olarak seçiyor, yemlerin sahada bozulmadan daha uzun kalmalarını sağlıyoruz. Bunun sonucunda da yemlere daha fazla yaban hayvanının ulaşmasını hedefliyoruz" dedi.

104 TON YEM BIRAKILACAK

Bölgede toplamda 104 ton yem bırakacaklarını belirten Çetin, 'Çalışma kapsamında 500 kilogram besi yemi (buğday, mısır, arpa), 200 kilogram yonca balyası, 200 kilogram pazar atığı (yeşillik, ekmek) ve 100 kilogram et kullanılarak sahada bulunan her çeşit yaban hayvanının yiyecek ihtiyacı karşılamaya çalışılacağız. Bunun sonucunda da yaban hayvanlarının karla kaplı bu yüksek rakımlarda hayatlarını devam ettirmeleri sağlanacaktır. Bu yıl Mersin genelinde 104 ton olan yem bırakma hedefimizi şimdiye kadar 84 ton yem bırakarak büyük ölçüde gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Kış ayları boyunca yemleme çalışmamız devam edecektir. Emeği geçen herkese teşşekkür ederiz' diye konuştu. (DHA)

1700 RAKIMDA YABAN HAYVANLARI BESLENDİ
1700 RAKIMDA YABAN HAYVANLARI BESLENDİ
1700 RAKIMDA YABAN HAYVANLARI BESLENDİ

YORUMLAR
500

Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar, Mevlüt Çetin, Mersin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 1700 RAKIMDA YABAN HAYVANLARI BESLENDİ - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
16:27 Putin önlemini aldı! Batının hamlelerine karşı 50 ton ağırlığında nakit doları ülkeye soktu
16:18 "Geççek" sosyal medyayı salladı! Selda Bağcan'da duruma sessiz kalmadı: Nihayet kükredin
16:10 Bulgarlardan sonra Yunanlılarda burada! Pazarını da yapıyor, tedavisini de burada oluyorlar
16:09 Sahte ihbar mı? Hava aracı düştü dendi, Bursa'da ekipler alarma geçti ama...
16:06 Duygu Delen davasında anneden yürek parçalayan sözler: Çocuğumu geri ver! Savcı, ağırlaştırılmış müebbet talep etti!
16:03 Yetersiz" görülen oyuncu, Fenerbahçe maçında fırtına gibi esti
16:03 Kırmızı Oda final bölümünde neler olacak? Hikayeler nasıl bitiyor?
16:01 Ezgi Mola da dolandırılmış! Parasını nasıl geri aldı, dolandırıcıya neler yaptı?
16:00 Allah'ın suyundan neden para istiyorsunuz? sorusuna, İmamoğlu gönderilen 3 milyar TL'lik elektrik faturasıyla yanıt verdi
15:59 Uçak türbülansa girdi! Hamile kadın havada doğurdu
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2022 16:32:37. #1.13#
SON DAKİKA: 1700 RAKIMDA YABAN HAYVANLARI BESLENDİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement