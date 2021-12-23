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1700 yıllık cam fanusta bulunan sıvının zeytinyağı olduğu ortaya çıktı! - Son Dakika

1700 yıllık cam fanusta bulunan sıvının zeytinyağı olduğu ortaya çıktı!

23.12.2021 19:41

Sivas'ta kazı çalışmaları sırasında bulunarak Arkeoloji Müzesi'ne konulan yaklaşık 1700 yıllık cam fanus içindeki sıvının zeytinyağı olduğu ortaya çıktı. SCÜ Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Erden Erpehlivan, "Türkiye müzelerinde çok sık gördüğümüz bir örnek değil. Bu içerisinde malzemesi ile birlikte bulunmuş bir örnek." dedi.

Sivas'ta merkeze bağlı Kurtlapa köyü yakınlarında Kalkolitik, Eski Tunç Çağı ve Hititler'e ait birçok buluntunun yanı sıra Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait eserlerin sergilendiği Sivas Arkeoloji Müzesine verilen ağzı kille kapanmış cam fanus Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) akademisyenleri tarafından araştırıldı.

İÇİNDEKİ SIVI ZEYTİNYAĞI ÇIKTI

Yapılan inceleme sonucunda M.S. 3 ve 4'üncü yüzyıllara ait olduğu değerlendirilen cam fanusun içindeki sıvının zeytinyağı olduğu ortaya çıktı.

"SONUCA ERİŞTİRDİK"

SCÜ İleri Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi (CÜTAM) Müdürü Prof. Dr. Mehmet Şimşir, "CÜTAM olarak Sivas'taki tarihi eserlerin neler olduğu, hangi döneme ait olduğu gibi bilgileri ilimize kazandırmak, çalışmalarımızın arasında yer almaktadır. Bugün burada Sivas'a ait bir bulgunun araştırılması yapılarak sonuca eriştirdik" dedi.

"SIK GÖRÜLEN BİR ÖRNEK DEĞİL"

SCÜ Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Erden Erpehlivan de "Bu çalışmayı yapmaya başlamadan önce biz belgelenmesi ve mental enerji konusunda bir çalışma yapıyorduk. Türkiye müzelerinde çok sık gördüğümüz bir örnek değil. Bu içerisinde malzemesi ile birlikte bulunmuş bir örnek. Bu bağlamda içerisinde arkeometrik analizler de gerçekleştirdik" dedi.

HAVA AKIŞI KESİLDİĞİ İÇİN SIVI ÖZELLİĞİNİ KORUMUŞ

CÜTAM Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Ebru Yavaş ise, "Milattan sonra 3 ve 4'üncü yüzyıllara ait bir örnektir. Çok ender bir örnek olmasından dolayı da biz özellikle bu esere zarar vermeden bu analizi nasıl gerçekleştirebileceğimiz konusunda çalışmalar yaptık. Cam malzemenin ağzı toprakla kapatılmış ve hava akışı da kesilmiş. Dolayısıyla da buradan örnekler alırken, özellikle bu kil numunesinden aldığımız örnekle analizini gerçekleştirebildik. Böylelikle organik malzemeye zarar vermemiş olduk. Laboratuvarımızda bu örneğin özel tekniklerle ayrışmasını sağladık ve ondan sonra analizlerini yapabildik. Bunun sonucunda da içerisindeki bulunan maddenin zeytinyağı olabileceği hakkında fikrimiz oluştu" dedi.

1700 yıllık cam fanusta bulunan sıvının zeytinyağı olduğu ortaya çıktı!
1700 yıllık cam fanusta bulunan sıvının zeytinyağı olduğu ortaya çıktı!
1700 yıllık cam fanusta bulunan sıvının zeytinyağı olduğu ortaya çıktı!
1700 yıllık cam fanusta bulunan sıvının zeytinyağı olduğu ortaya çıktı!

Öğretim Üyesi, Arkeoloji, Türkiye, Sivas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 1700 yıllık cam fanusta bulunan sıvının zeytinyağı olduğu ortaya çıktı! - Son Dakika


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