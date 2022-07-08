Bin 700 yıllık kiliseye ziyaretçi akını - Son Dakika
Üye Girişi

Bin 700 yıllık kiliseye ziyaretçi akını

08.07.2022 10:50

Van'ın Başkale ilçesinin İran sınırındaki Albayrak Mahallesi'nde bulunan bin 700 yıllık Aziz Bartholomeus Kilisesi ile Yavuzlar Mahallesi'ndeki Peri Bacaları ziyaretçi akınına uğradı.

Van'ın Başkale ilçesinin İran sınırındaki Albayrak Mahallesi'nde bulunan bin 700 yıllık Aziz Bartholomeus Kilisesi ile Yavuzlar Mahallesi'ndeki Peri Bacaları ziyaretçi akınına uğradı.

Her yıl binlerce yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırlayan tarihi ve doğal miras Albayrak Kilisesi ile Başkale Peribacaları, pandemiden sonra tekrar ziyaretçilerini ağırlıyor. İlçeye 23 kilometre uzaklıktaki Albayrak Mahallesi'nde Büyük Zap Vadisi'ne hakim bir tepeye inşa edilen ve Hazreti İsa'nın havarilerinden Bartalmay'ın mezarının bulunduğuna inanılan bin 700 yıllık Aziz Bartholomeus Kilisesi, Hıristiyanlar için önemli bir ibadet yeri olma özelliğini taşıyor.

Aynı yol güzergahında bulunan çok sayıda tünel ve mağara, ilçe merkezine 33 kilometre uzaklıktaki Yavuzlar Mahallesi'nde volkanik Yiğit Dağı'nın püskürttüğü kayaçların, yağmur sularının ve rüzgarın aşındırmasıyla ortaya çıkardığı peribacaları da Kapadokya bölgesini anımsatıyor. 11 Şubat 2020 tarihinde "Kesin korunacak hassas alan" ilan edilen peribacaları, gelen ziyaretçilerine muhteşem bir görsel alan oluşturuyor.

ZİYARETÇİLER HAYRAN KALIYOR

Başkale'deki tarihi yerleri görmek için Sakarya'dan gelen akademisyenler, bölgede bulunan tarihi yerleri ziyaret etti. Akademisyenler, Albayrak Kilisesi'ni ziyaret ettikten sonra aynı yol güzergahında bulunan Yavuzlar Mahallesi'ndeki peri bacalarını da gezdi.

Sakarya'dan Van'a gezmek için gelen Sakarya Üniversitesinden akademisyen Meryem Pelin, Van'a ve Başkale'ye hayran kaldığını söyledi. Pelin, "Van'ın Başkale ilçesindeki Bartholomeus Kilisesi'ndeyiz. 4. yüzyıldan kalma harika bir yapı. Başkale'ye gelen herkesin mutlaka buralara uğraması gerekiyor. Çok güzel ve etkileyici bir yer. Burası turizme kazandırılması gereken bir yer" dedi.

"VANADOKYA'DAYIZ ŞU AN"

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yurdanur Dikmen de bölgede bulunan bu yapılara hayran kaldıklarını belirterek, daha kalabalık bir heyetle gelmek istediklerini söyledi. Dikmen, "Açıkçası bu kadar güzel ve turistik yerlerin olduğunu düşünmemiştim. Vanadokya'dayız şu an. Hava çok güzel. Doğal güzellikler ve tarihi dokular var. Görsel olarak şekli de beni çok etkiledi. İnsanları da öyle çok misafirperver, özellikle Başkale insanlarına çok teşekkür ediyorum. Herkesin yaşadığı yerlerden buralara gelmesi ve buradaki insanları tanıması gerekiyor. Ben de buraya geldiğim için çok mutluyum" diye konuştu.

Sakarya Uygulamalı Sağlık Bilimleri Üniversitesinden Doç. Dr. Havva Sert ise Başkale Vanadokya bölgesinde olduklarını ve bu tarihi turistik mekanda huzur bulduklarını ifade etti.

(Harun Aksu/İHA)

YORUMLAR
500
Yıllık ziyaretçi sayısında 1 milyonu aşan Erzurum turizmde hedef yükseltti Yıllık ziyaretçi sayısında 1 milyonu aşan Erzurum turizmde hedef yükseltti Beykoz Cam Billur Müzesi, bu yılın ilk 6 ayında 100 bini aşkın ziyaretçiyi ağırladı Beykoz Cam Billur Müzesi, bu yılın ilk 6 ayında 100 bini aşkın ziyaretçiyi ağırladı
Kaynak: İHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bin 700 yıllık kiliseye ziyaretçi akını - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:41 Galatasaray antrenmanında Müslüm Gürses sesleri: Ne yaptımsa seni unutamadım
14:37 Suikasta uğrayıp hayatını kaybeden Shinzo Abe'den geriye, Türkiye'de dua ettiği görüntüler kaldı
14:14 Olcay Şahan'dan şaşırtan hamle! Futbola geri döndü, işte imzayı attığı takım
14:12 Sakarya'da nefret suçu! Çarşaflı kadınları çekip, "Sizde hiçbir şeyden nefret etmediğim kadar nefret ediyorum" yazan sağlık personeli açığa alındı
13:38 Kocasının kendisini aldattığı kadını bulup sokak ortasında dövdü: Bana AIDS bulaştırdılar
13:27 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı: Biraz daha sabır
13:08 Romanya basınından ilginç iddia: Erdoğan, Ianis Hagi'yi Galatasaray'a getirmek için uğraşıyor
12:34 Acun Ilıcalı ve sevgilisi Çağla Altunkaya düğünde görüntülendi! Çağlanın elbisesi ve çantası fiyatıyla şaşkınlık yarattı
12:21 Japonya Başbakanı Shinzo Abe, konuşma yaptığı sırada saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti
12:20 Mitingde suikaste uğrayarak yaşamını yitiren Shinzo Abe kimdir? İşte merak edilen sorunun cevabı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2022 15:05:08. #1.11#
SON DAKİKA: Bin 700 yıllık kiliseye ziyaretçi akını - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement