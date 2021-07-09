1702 Patent Lisans 2021-1 Çağrısı Sonuçları Açıklandı - Son Dakika

Desteklenen projeler kapsamında yaklaşık 13 milyon TL değerinde 20 teknolojinin sanayiye aktarılması hedeflenmektedir. Başvuru sahipleri değerlendirme sonuçlarını https://eteydeb. tubitak. gov. tr adresindeki PRODİS uygulamasından öğrenebilir.

Üniversitelerde, araştırma kurumlarında ve teknoloji geliştirme bölgelerinde geliştirilen patentli teknolojilerin sanayiye aktarılmasının amaçlandığı 1702 - Patent Tabanlı Teknoloji Transferi Destekleme Çağrısı (1702 - 2021 - 1) değerlendirme süreci tamamlanmıştır. 25 Ocak 2021 tarihinde açılan çağrı kapsamında 18 projenin desteklenmesine karar verilmiştir.

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