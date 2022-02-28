1703 gram uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
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1703 gram uyuşturucu ele geçirildi

28.02.2022 17:20
1703 gram uyuşturucu ele geçirildi

DÜZCE (İHA) – Düzce'de polis ekipleri tarafından durdurulan araçta ve şahısların üzerinde 1 kilo 703 gram sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de polis ekipleri tarafından durdurulan araçta ve şahısların üzerinde 1 kilo 703 gram sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 3 kişi tutuklandı.

Düzce'de Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından içerisinde K.A., B.D. ve C.K. isimli şahısların bulunduğu araç durduruldu. Ekipler tarafından araçta ve şahısların üstlerinde yapılan aramada 1 kilo 703 gram sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi. Şüpheli K.A., B.D. ve C.K. üzerlerine atılı uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan sevk edildikleri Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine konuldular. - DÜZCE

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Uyuşturucu suçlarından 31 şahsa işlem yapıldı Uyuşturucu suçlarından 31 şahsa işlem yapıldı

Uyuşturucu, Tragger, Polis, Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 1703 gram uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika


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