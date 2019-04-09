171 Çift Daha Evlilik Okulundan Mezun Oldu

171 çift daha evlilik okulundan mezun olduGAZİANTEP - Şahinbey Belediyesi tarafından düzenlenen evlilik okulundaki eğitimlere katılan evli ve yeni evlenen 171 çift, düzenlenen törenle sertifikalarını ve çamaşır makinelerini aldı.

171 çift daha evlilik okulundan mezun oldu



GAZİANTEP - Şahinbey Belediyesi tarafından düzenlenen evlilik okulundaki eğitimlere katılan evli ve yeni evlenen 171 çift, düzenlenen törenle sertifikalarını ve çamaşır makinelerini aldı.

Şahinbey Belediyesi, Gaziantep İl Müftülüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, Hasan Kalyoncu Üniversitesi ve Şahinbey Rehberlik Araştırma Merkezi ile birlikte yürütülen projede amaç mutlu ve huzurlu bir toplum oluşturmak. Şahinbey Belediyesi Kültür Merkezinde düzenlenen sertifika törenine Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Başkan Yardımcıları, kurum müdürleri ve kursiyerler katıldı.

"Mutlu aile, huzurlu toplum demektir"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Evlilikte en önemli faktörün sabır olduğunu belirterek, "Evlilik okulunu çok önemsiyorum. 2009 yılında göreve başladığım da ilk başlattığım projelerden bir tanesi evlilik okulu projesi diğeri ise hoş geldin bebek projesidir. Bu projelerimiz 10 yıldır başarılı bir şekilde devam ediyor. Evlilik Okulumuzdan şu ana kadar 27 bin 216 kişi faydalandı. Hoş geldin bebek projemizde ise 102 bini geçtik. Bu anlamda her şeyin başı eğitim. Dinimizin ilk emri de 'OKU' ile başlıyor. Okuyun öğrenin hiç bilenlerle bilmeyen bir olur mu? Hz. Ali (r.a) efendimiz 'Bana bir harf öğretenin 40 yıl kölesi olurum' diye boşa söylememiş. Bir kelime öğrensek belki de hayatımız değişecek. Bu nedenle hele de Evlilik gibi çok önemli bir müessese de iki insan hayatını birleştiriyor. Fakat bu konuda hiçbir eğitim yok. Bu anlamda çok ciddi bir boşluk var. Mutlu Aile, huzurlu toplum demektir" dedi.

Umre heyecanını yaşadılar

Kura ile isimleri belirlenen Kiraz ve Halil İbrahim Tozluoğlu çifti Umreye gidecekleri için oldukça mutlu olduklarını kendilerine bu imkanı veren Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkür ettiklerini ifade ettiler.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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