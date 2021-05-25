1715 metreden annesine, "Zirvedeyim" mesajı gönderen kadın turistten 20 gündür haber yok - Son Dakika

1715 metreden annesine, "Zirvedeyim" mesajı gönderen kadın turistten 20 gündür haber yok

25.05.2021 09:12

Dağ tırmanışı yapmak adına Ukrayna'dan Antalya'ya gelen 42 yaşındaki Yana Kryvosheıa'dan 20 gündür haber alınamadığı öğrenildi. Ukraynalı turist, en son annesine "Zirvedeyim" mesajı göndermesinin ardından adeta sırra kadem bastı. Kayıp turisti bulma çalışmaları ise Jandarma Arama Kurtarma ekipleri tarafından devam ediyor.

1 Mayıs Cumartesi günü Ukrayna'dan Antalya'ya dağa tırmanış için gelen Ukrayna vatandaşı 42 yaşındaki Yana Kryvosheıa'dan 20 gündür haber alınamıyor. 1715 metre yükseklikteki Geyiksivrisi bölgesine tırmanış için çıkan dağcı kadın, 2 Mayıs Pazar günü annesine "Zirvedeyim" mesajı attıktan sonra sırra kadem bastı. Telefon sinyallerinin en son 4 Mayıs Salı 14.00'da alınan kadını arama kurtarma çalışmaları Jandarma Arama Kurtarma ekibi tarafından yapılıyor. Öte yandan kayıp kadının daha öncede Antalya'ya gelip tırmanış yaptığı öğrenildi.

"ANNE BEN ZİRVEDEYİM"

Yana Kryvosheıa'nın avukatı Ruslana Pasecınıc, "Kayıp şahsın ailesi tarafından bilgi geldi. Ben de aramalara dahil oldum. Kendisi Ukrayna vatandaşı, Antalya'ya turistik amaçlı geldi. Dosyaya dahil olduk. Neler yapıldığına şahit olduk. Bizzat Jandarma ile beraberdim. Ayın 1'inde Antalya'ya geldi. Transfer olup Geyiksivrisi Kampına geldi. Antalya'ya dağcılık yapmaya gelmişti. 1 Mayıs tarihinde gelip kamp kurmuş ve 2 Mayıs'ta zirveye çıkıp annesine mesaj atmış saat 11.00 civarında. Annesine 'ben zirvedeyim' yazmış. Bir daha kendisinden haber alınamamış. Hiçbir problemi yoktu. Kendisini kampa getiren şoför, hiçbir sorun görmediğini, normal ve konuşkan olduğunu söyledi" diye konuştu.

"KÖYDEKİ İNSANLAR BİLE ARAMAYA KATILDI"

Sinyalin en son 4 Mayıs'ta geldiğini söyleyen Avukat Pasecınıc, "Jandarmanın yaptığı detaylı aramaya şahit oldum. Telekomdan da bilgi istendi. Koordinatları ortaya çıkarmak için. Henüz hiçbir şey bulunamadı. Hatta Ankara'dan da Jandarma Arama Kurtarma ekibi geldi dün helikopterle, 20 kişilik bir grup. Onlarda şuan arıyorlar. Bulana kadar çalışmalar devam edecek. En son telefon sinyalı 4 Mayıs'ta gelmiş saat 14.00'da. En son sinyal Manavgat'ı gösteriyor ama bunun bir baz istasyonu olduğu belirlendi. Arama kurtarma ekibiyle beraber zirveye kadar ulaştık. Orada gece kalındı, ertesi gün de inildi. Drone çalışmaları da yapıldı. Çalışmalar devam ediyor. Türkiye'nin Ukraynalı bir turistin kaybolmasına gösterdiği ilgiye memnunuz. Hatta civardaki köydeki insanlar bile faaliyete katıldı. Herkes seferber oldu" şeklinde konuştu.

Ukrayna Konsolosluğu'nun da konu ile ilgili olduğuna değinen Avukat Pasecınıc, "Arama çalışmalarında, JAK ekibi vardı. Akşam jandarmada bir toplantı yapılmış. Toplantıya kaybolan şahsın akrabaları, arkadaşları, Ukrayna Konsolosluğu katıldı. Bir özet yapıldı. Daha sonra neler yapılacağı konuşuldu. Arama çalışmaları gündüzleri devam ediyor, dağ olduğu için gece aranamıyor. Her gün hava şartlarına göre değişiyor arama saatleri. Kaybolan kişi, Geyiksivrisi Dağında zirveye çıktı. O dağın eteklerinde, daha çok doğu tarafında arama çalışmaları yapılıyor" ifadelerini kullandı.

1715 metreden annesine, Zirvedeyim mesajı gönderen kadın turistten 20 gündür haber yok

KADIN VE DEMOKRASİ DERNEĞİ, Jandarma Arama Kurtarma, Ukrayna, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 1715 metreden annesine, 'Zirvedeyim' mesajı gönderen kadın turistten 20 gündür haber yok - Son Dakika


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ŞU AN BURADASINIZ: 1715 metreden annesine, "Zirvedeyim" mesajı gönderen kadın turistten 20 gündür haber yok - Son Dakika
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