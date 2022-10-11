172 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi

172 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi

11.10.2022 16:38
172 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi

Eskişehir'de polis ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyon sonucu 2 kişi yakalanırken, 172 adet gümrük kaçağı cep telefonu ve 1 adet tabanca ele geçirildi.

Eskişehir'de polis ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyon sonucu 2 kişi yakalanırken, 172 adet gümrük kaçağı cep telefonu ve 1 adet tabanca ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devletin vergi kaybının önlenmesi ve haksız kazancın engellenmesi amacıyla operasyon düzenlendi. Yasa dışı yollardan piyasaya kaçak telefonları sürmeye çalışan şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonda kent merkezinde 1 iş yerine ve Çifteler ilçesinde 1 iş yerine baskın yapıldı. Yapılan operasyon neticesinde 172 adet gümrük kaçağı cep telefonu, 1 adet tabanca ve 12 adet mermi ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR

YORUMLAR
500
Eskişehir haberleri! Eskişehir'de trafoya giren hırsızlık şüphelisi akıma kapıldı Eskişehir haberleri! Eskişehir'de trafoya giren hırsızlık şüphelisi akıma kapıldı Son Dakika | Uyuşturucu satıcısı tutuklandı Son Dakika | Uyuşturucu satıcısı tutuklandı
Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 172 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:41 Arka Sokaklar hayranlarını heyecanlandıran video! Efsane dizi geri dönüyor
16:27 Gaziantep'te telefonla konuşurken motosikletin çarptığı adam, yaşadığı kazaya rağmen telefonla konuşmaya devam etti
16:17 "Yaşayan Nostradamus" olarak ünlenen Brezilyalı Salome'dan bomba iddia: ABD, 2024 veya 2026 yıllarında yaşayacağı saldırılarla sarsılacak
16:11 Özel bankaların emekli promosyonu yarışına kamu bankaları da dahil oldu! Tutar 5 bin liraya çıktı
16:10 Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Amerikalılar uzun süredir fiilen bu savaşın içinde, savaş Anglo Saksonlar tarafından kontrol ediliyor
16:09 Müzisyen Şener Esen cinayetinin tutuklu sanığı için akıl sağlığı raporu talep edildi
16:09 CHP'li Özel'den, Mehmet Ali Çelebi'nin AK Parti saflarına geçmesine sert tepki: Kendisini haksız yere dama sokan partinin siyasetçileriyle başarılar
16:12 ş görüşmesine gittiği otelin 5. katından düşerek hayatını kaybeden Gamze Açar davasında 2 sanık müebbet aldı
16:02 IMF, 2022 yılı büyüme tahminlerini açıkladı! Türkiye ile ilgili kısmında yazanlar dikkat çekti
16:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM'de ''KKTC'yi tanıyın'' çağrısı yapmasının ardından Rusya'dan hamle! Adada konsolosluk açılıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2022 17:17:34. #1.11#
SON DAKİKA: 172 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement