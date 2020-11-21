173 bin liralık altın çalan hırsızlar yakalandı - Son Dakika

173 bin liralık altın çalan hırsızlar yakalandı

21.11.2020 00:55

173 bin liralık altın çalan hırsızlar yakalandı -Yaşlı çiftin çantasındaki 173 bin liralık altın ve paraları çalan iki kişi harcayamadan yakalandı Kahramanmaraş'ta yaşlı çiftin 173 bin lira değerinde altın ve parasının çalan iki kişi düzenlenen operasyonla altın ve paralarla yakalandı.

173 bin liralık altın çalan hırsızlar yakalandı

-Yaşlı çiftin çantasındaki 173 bin liralık altın ve paraları çalan iki kişi harcayamadan yakalandı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta yaşlı çiftin 173 bin lira değerinde altın ve parasının çalan iki kişi düzenlenen operasyonla altın ve paralarla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Dulkadiroğlu İlçesi Bağlarbaşı Mahallesinde meydana geldi. Gittikleri köyden evlerine dönen yaşlı çift, araçlarını evin önüne park edip getirdikleri elmaları eve çıkarırken araçta bulunan çantalarının o esnada çalındığını fark etti.

Bir anlık boşluktan faydalanan kimliği meçhul hırsızlar, içerisinde 160 bin lira değerinde ziynet eşyası, 13 bin lira nakit para ve telefon olan çantayı çalıp kayıplara karıştı. Hırsızlığı fark eden çift durumu polise bildirdi. İhbar üzerine Dulkadiroğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Araştırma Büro Amirliği ekipleri detaylı araştırma başlattı.

Olay yeri ve çevresinde kamera bulamayan polis ekipleri, geçmiş tarihte benzer yöntemle hırsızlık yapan kişiler üzerine yoğunlaştı. Onlarca şüphelinin izini süren ekipleri, araştırma yaptığı şüphelilerden hareketle Burak G. ve Gökhan Ş. üzerine ağırlık verdi.

Ekipler, Dulkadiroğlu İlçesi Yavuz Selim Mahallesinde belirledikleri iki şahsı takip ederek durdurmak istedi. Kaçmaya başlayan şüpheliler kovalamaca sonucu yakalandı. Şahısların üstlerinde ve ikametlerinde yapılan aramada çanta, 11 bin 600 lira para, 160 bin liralık ziynet eşyasının tamamı, telefon ve paranın bir miktarını harcayarak satın aldıkları bir torba dolu eroin maddesi ele geçirildi.

Yakalanan Burak G. ve Gökhan Ş. hırsızlık olayını işlediklerini itiraf etti. Emniyete götürülen 2 şüphelinin ifadeleri sonrası nitelikli hırsızlık suçundan adliyeye sevk edileceği bildirildi.

173 bin liralık altın çalan hırsızlar yakalandı
173 bin liralık altın çalan hırsızlar yakalandı
173 bin liralık altın çalan hırsızlar yakalandı
173 bin liralık altın çalan hırsızlar yakalandı
173 bin liralık altın çalan hırsızlar yakalandı
173 bin liralık altın çalan hırsızlar yakalandı
173 bin liralık altın çalan hırsızlar yakalandı
173 bin liralık altın çalan hırsızlar yakalandı
173 bin liralık altın çalan hırsızlar yakalandı
173 bin liralık altın çalan hırsızlar yakalandı

Kahramanmaraş, Dulkadiroğlu, araştırma, Hırsızlık, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 173 bin liralık altın çalan hırsızlar yakalandı - Son Dakika


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