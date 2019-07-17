174 çarşı ve mahalle bekçisi yemin ederek devlet memuru oldu
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Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğünde görev yapan 174 Çarşı ve Mahalle Bekçisi mesleklerinde bir yılını doldurmalarına müteakip, Gaziantep Valiliğinin onayı ile asaleten devlet memurluğuna atandı.
Şahinbey Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 04:40 Kaynak: İHA
İlçe Emniyet Müdürlüğünde görev yapan 174 Çarşı ve Mahalle Bekçisi mesleklerinde bir yılını doldurmalarına müteakip, Gaziantep
Valiliğinin onayı ile asaleten devlet memurluğuna atandı.
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 6. maddesi gereği asil memurluğa geçen 174 Çarşı ve Mahalle Bekçisi, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğünce amirlerinin de katılımıyla "Yemin Töreni" programı düzenlendi. Tören sonrası "Yemin Belgeleri" imzalayan personeller asli devlet memuru olarak görevlerine başladı. - GAZİANTEP
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