Son Dakika Haberleri: 174 çarşı ve mahalle bekçisi yemin ederek devlet memuru oldu
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174 çarşı ve mahalle bekçisi yemin ederek devlet memuru oldu

3 saat önce

Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğünde görev yapan 174 Çarşı ve Mahalle Bekçisi mesleklerinde bir yılını doldurmalarına müteakip, Gaziantep Valiliğinin onayı ile asaleten devlet memurluğuna atandı.

174 çarşı ve mahalle bekçisi yemin ederek devlet memuru oldu, System.String[]
Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğünde görev yapan 174 Çarşı ve Mahalle Bekçisi mesleklerinde bir yılını doldurmalarına müteakip, Gaziantep Valiliğinin onayı ile asaleten devlet memurluğuna atandı.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 6. maddesi gereği asil memurluğa geçen 174 Çarşı ve Mahalle Bekçisi, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğünce amirlerinin de katılımıyla "Yemin Töreni" programı düzenlendi. Tören sonrası "Yemin Belgeleri" imzalayan personeller asli devlet memuru olarak görevlerine başladı. - GAZİANTEP
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 04:40 Kaynak: İHA
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