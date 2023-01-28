175 bin lira için ailesinden 4 kişiyi katleden polisin ifadesi ortaya çıktı - Son Dakika
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175 bin lira için ailesinden 4 kişiyi katleden polisin ifadesi ortaya çıktı

28.01.2023 16:00

- 175 bin lira için ailesinden 4 kişiyi katleden polisin ifadesi ortaya çıktı Hakkını yediklerini düşünüp 4 kişiyi öldürmüş Ailesinden 4 kişiyi öldüren polisin kan donduran ifadesi ortaya çıktı -"8 yaşından bu yana amele gibi çalışıyorum.

- 175 bin lira için ailesinden 4 kişiyi katleden polisin ifadesi ortaya çıktı

Hakkını yediklerini düşünüp 4 kişiyi öldürmüş

Ailesinden 4 kişiyi öldüren polisin kan donduran ifadesi ortaya çıktı

-"8 yaşından bu yana amele gibi çalışıyorum. Hakkımı yediklerini düşünüp cinayeti işledim"

BURSA - Bursa'nın Orhangazi ilçesinde alacak verecek tartışması sonrasında annesi ve iki kardeşi ile yengesini tabanca ile öldüren polis memurunun ifadesi herkesi şok etti. 8 yaşından bu yana amele gibi çalıştığını belirten Adem Ergüner, "Benim hakkımı yediklerini düşündüm ondan bu olayı işledim dedi".

Edinilen bilgiye göre, olay Orhangazi ilçesi İznik Gölü kenarındaki Çamlık tesislerinde meydana geldi. Bingöl'e bağlı Genç İlçesinde Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Adem Ergüner tartıştığı annesi Bedriye, ağabeyleri Mehmet ve Remzi ile yengesi Fatma Ergüner'i silahla öldürdükten sonra kendi aracı ile Orhangazi Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim oldu.

"8 yaşından beri çalışıyorum beni amele görüyorlar"

Gözaltına alındıktan sonra emniyetteki sorgusu tamamlanan cinayet zanlısı Adem Ergüner ortaya çıkan ilk ifadesi herkesi şok etti.

Adem Ergüner müteahhitlik yapan ağabeyi Mehmet Ergüner'den ev almak için geçen yıl 175 bin TL verdiğini ancak ağabeyinin evi yapmadığını belirterek, parasını bugünkü değerden geri istediğini ancak ağabeyinin kendisine 275 bin TL teklif ettiğini belirterek, ancak ben arabamı satarak o parayı vermiştim. Arabamın bugünkü değeri 600 bin TL dediği öğrenildi. Adem Ergüner ifadesinde 175 bin TL için böyle bir olayı yaptım. 8 yaşından buyana çalışma hayatı içindeyim. Ailenin amelesi olarak görülüyordum. Bu da zoruma gidiyordu. Hakkımın yendiğini gördüm. Hepsini olay yerine çağırdım ve geldiklerinde de durmadan ateş ettim" dedi.

Diğer yandan zanlı Adem Ergüner ve görgü tanıklarının emniyet Müdürlüğü'ndeki ifadesinin devam ettiği belirlenirken, öldürülen 4 kişinin cenazelerinin Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin devam ettiği ve Orhangazi'de toprağa verilecekleri belirlendi.

Kaynak: İHA
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Orhangazi, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 175 bin lira için ailesinden 4 kişiyi katleden polisin ifadesi ortaya çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: 175 bin lira için ailesinden 4 kişiyi katleden polisin ifadesi ortaya çıktı - Son Dakika
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