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VanEck'in son raporuna göre, dünya genelinde ETF'ler, devletler ve büyük şirketler tarafından tutulan Bitcoin miktarı 175 milyar dolara ulaştı. Bu büyük yatırım, Bitcoin'in toplam piyasa değerinin yüzde 15'ini temsil ediyor ve dijital para biriminin kurumsal düzeyde kabulünü pekiştiriyor.

Bitcoin Yatırımlarında Yeni Dönem 175 Milyar Dolarlık Etki Yaratıyor

VanEck tarafından yayımlanan yeni bir araştırmaya göre, dünya genelindeki ETF'ler, uluslar ve çeşitli kamu ile özel şirketler, toplamda 175 milyar dolarlık Bitcoin bulunduruyorlar. Bu, lider kripto para birimi Bitcoin'in global pazardaki yerini daha da pekiştirmekte.

Raporda belirtildiğine göre, özellikle kurumsal yatırımcıların Bitcoin'e olan ilgisi son dönemde artış gösterdi. Hedge fonları, varlık yönetimi firmaları ve bağış yapılan kuruluşlar, Bitcoin'in değer deposu olarak avantajlarını kabul etmeye başladı. Bu bağlamda, yaklaşık 175 milyar dolar değerindeki Bitcoin, farklı ETF'ler, devletler ve hem kamu hem de özel şirketler tarafından elde tutuluyor.

CoinGecko verilerine göre, bu miktar Bitcoin'in toplam arzının yaklaşık yüzde 15'ini temsil ediyor. VanEck ayrıca bu yılın başında piyasaya sürdüğü bir spot Bitcoin ETF ile dikkat çekti. Verilere göre bu fon şu anda 600 milyon dolarlık bir varlığı yönetiyor.

Son olarak firma, yayımladığı raporda Bitcoin'in neden güvenilir bir yatırım aracı olduğunu vurgularken, dijital paranın ödeme yöntemi olarak kullanımının arttığını ve bu sayede tüketiciler için daha erişilebilir hale geldiğini belirtti.