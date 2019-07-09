176 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı
20 dakika önce
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün sözde TSK yapılanmasına ilişkin soruşturmada, tamamı muvazzaf 176 asker hakkında gözaltı kararı verildi.
İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 09:00 Kaynak: İHA
Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün sözde TSK
yapılanmasına ilişkin soruşturmada, tamamı muvazzaf 176 asker hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanması gece saatlerinden itibaren eş zamanlı operasyon başlatıldı.
(İHA)
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