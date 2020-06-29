177 gündür haber alınamayan Gülistan Doku'yu arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika

177 gündür haber alınamayan Gülistan Doku'yu arama çalışmaları sürüyor

Tunceli'de 5 Ocak'ta ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu üniversite öğrencisi Gülistan Doku'yu arama çalışmaları devam ediyor.

Tunceli'de 5 Ocak'ta ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu üniversite öğrencisi Gülistan Doku'yu arama çalışmaları devam ediyor.

Bülent Arınç'tan FETÖ açıklaması: Belki Deniz Baykal hariç bütün siyasetçiler bunlarla bir araya gelmiştir
İstanbul Veteriner Hekimler Odası'ndan Kurban Bayramı uyarısı: 1 milyon kişi koronavirüs riski altında
Eminönü'nde hayrete düşüren olay! Kimseyi umursamayan kadın çırılçıplak denize girdi

Munzur Üniversitesi Tunceli Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi Doku'nun (21) ailesinin, Diyarbakır'dan Tunceli'ye gelerek kayıp başvurusu yapmasıyla başlatılan arama çalışmaları, Uzunçayır Baraj Gölü'nde sürdürüldü.

Arama çalışmalarına İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerinin yanı sıra çeşitli kentlerden gelen Jandarma Sualtı Arama Kurtarma (SAK) ekibi ile dalgıç polisler katıldı.

SAK ekipleri ile dalgıç polisler, su seviyesinin maksimum koda yaklaştığı baraj gölünde arama yapılacak bölgeleri belirledi.

Ardından baraj gölünde yer yer 20 metreyi aşan derinliğe dalarak dönüşümlü olarak dalışlar gerçekleştirdi.

AFAD ekiplerinin de botlarla göl yüzeyi ve kıyılarda sürdürdüğü arama çalışmalarında Doku'ya ait herhangi bir ize rastlanmadı.

Olay

Tunceli'de üniversitede okuyan kızları Gülistan Doku'dan 5 Ocak'ta haber alamayan ailesi, memleketleri Diyarbakır'dan gelerek 6 Ocak'ta emniyete kayıp başvurusunda bulunmuştu.

Genç kızın arkadaşlarıyla görüşen ve cep telefonu sinyallerini izleyen ekipler, çalışma başlatmıştı.

Baraj gölünde arama yapan ekipler, genç kıza ait resmi evrak bulmuştu.

Tunceli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 16:04 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 177 gündür haber alınamayan Gülistan Doku'yu arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Son Dakika

22:20 Bülent Arınç'tan FETÖ açıklaması: Belki Deniz Baykal hariç bütün siyasetçiler bunlarla bir araya gelmiştir 20:56 Eminönü'nde hayrete düşüren olay! Kimseyi umursamayan kadın çırılçıplak denize girdi 20:20 Arazi anlaşmazlığı kavgasında polis memuru hayatını kaybetti 17:19 Alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada baba ve oğlu yaralandı 16:44 Beşiktaş, Kevin-Prince Boateng ile yeni sözleşme imzalamayacak 16:39 Altının kilogramı 390 bin 500 liraya yükseldi 12:23 Öldüren kürtaj davasında şoke eden detay! Bebeğin babası, enişte çıktı 11:47 Bodrum Belediye Başkanı'ndan 370 liralık dönere eleştiri: Benim de kesem yetmez 11:20 Transferin gözde ismi Mert Hakan Yandaş, tepkiler sonrasında Twitter hesabını kapattı 10:17 'Özgürlükler' ülkesinin başkentinde Atatürk'e büyük saygısızlık! Hakaret içerikli pankart astılar 10:03 Acımasız anneden kan donduran cinayet! 4 yaşındaki kızını ağzına tülbent sokup yastıkla boğdu 09:30 Patenle hafriyat kamyonun arkasına tutunan gencin tehlikeli yolculuğu kamerada 09:22 Deniz dolgusu üzerine inşa edilen Karadeniz'deki sahil yolunda çatlaklar oluştu 08:54 Huysuz kadın, maske takmadığı için kendisine hizmet etmeyen garsonu rezil etmek isterken zengin etti 08:19 Muazzez Abacı taklidi yapan Ezgi Mola gülmekten kırdı geçirdi
Bülent Arınç'tan FETÖ açıklaması: Belki Deniz Baykal hariç bütün siyasetçiler bunlarla bir araya gelmiştir
22:19
Kasımpaşalı Haris Hajradinovic: Beşiktaş'ta oynamak istiyorum
22:15
İstanbul Veteriner Hekimler Odası'ndan Kurban Bayramı uyarısı: 1 milyon kişi koronavirüs riski altında
21:58
Galatasaray, Belhanda'nın yerine eski Fenerbahçeli Giuliano'yu istiyor
21:52
Libya'da darbeci Hafter'e bağlı güçler, Sirte'ye binlerce paralı asker gönderdi
21:50
Ebru Şallı, vefat eden 9 yaşındaki oğluyla çekilen fotoğrafını paylaştı: Seni çok özledim ponçiğim
21:46
Inter'in kalecisi Berni, 6 yılda hiç maça çıkmadan 2 kırmızı kart gördü
21:28
Kimlik Paylaşımı Sistemi'ne ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı
21:10
Josef de Souza'dan sonra eski Fenerbahçeli Jensen de koronavirüse yakalandı
20:57
Eminönü'nde hayrete düşüren olay! Kimseyi umursamayan kadın çırılçıplak denize girdi
20:55
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2020 22:28:34. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 177 gündür haber alınamayan Gülistan Doku'yu arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]