177 yıl pastasını uygulama noktasında kestiler - Son Dakika
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177 yıl pastasını uygulama noktasında kestiler

11.04.2022 09:32
177 yıl pastasını uygulama noktasında kestiler

Polis teşkilatının kuruluşunun 177. yılında Vali Cevdet Atay, iftar sonrası Kaynaşlı İlçesinde bulunan uygulama noktasına giderek burada Kaymakam Mustafa İkbal Eşki, Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan ve görev yapan polislerle birlikte 177. yıl pastasını kesti.

Polis teşkilatının kuruluşunun 177. yılında Vali Cevdet Atay, iftar sonrası Kaynaşlı İlçesinde bulunan uygulama noktasına giderek burada Kaymakam Mustafa İkbal Eşki, Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan ve görev yapan polislerle birlikte 177. yıl pastasını kesti.

Türk Polis teşkilatının kuruluşunun 177. yıl kutlama etkinlileri devam ediyor. Bu çerçevede Vali Cevdet Atay, Kaymakam Mustafa İkbal Ekşi ve Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan, Kaynaşlı ilçesinde bulunan uygulama noktasına gitti. Burada görevli polislerin haftasını kutlayan Vali Atay ve beraberindekiler ayrıca 177. yıl pastasını da kestiler.

Uygulama noktasında görevli polislerle bir süre sohbet eden Vali Atay ve beraberindekiler daha sonra ayrıldılar. - DÜZCE

177 yıl pastasını uygulama noktasında kestiler
177 yıl pastasını uygulama noktasında kestiler
177 yıl pastasını uygulama noktasında kestiler

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Cevdet Atay, Kaynaşlı, Polis, Türk, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 177 yıl pastasını uygulama noktasında kestiler - Son Dakika


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