177. yıllarında 177 adet kan bağışında bulundular - Son Dakika
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177. yıllarında 177 adet kan bağışında bulundular

07.04.2022 21:42

Ordu'nun Ünye ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından polis haftası nedeniyle 177 adet kan bağışında bulunuldu.

Ordu'nun Ünye ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından polis haftası nedeniyle 177 adet kan bağışında bulunuldu.

Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 177. yıldönümü ve Polis Haftası dolayısıyla Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Türk Kızılay kan bağışı aracında iftar sonrası 177 adet kan bağışında bulundu. Türk Kızılay aracının Polis Haftası nedeniyle kan bağışına katıldıklarını belirten ekipler, "Polis Haftası münasebetiyle teşkilatımızın düzenlemiş olduğu kan bağışına katıldık. Polis teşkilatı olarak vatanımıza milletimize gerek kanımızı vererek yerine getirmeye çalışıyoruz. Elimizden geleni yapıyoruz milletimiz rahat olsun" dedi.

Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 177. yıldönümü dolayısıyla Türk Kızılay'ı ile Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından başlatılan kampanyaya destek veren personellerin yoğun katılımı, Ramazan ayında kan bağışı ve kan rezervleri için de can suyu oldu. - ORDU

177. yıllarında 177 adet kan bağışında bulundular
177. yıllarında 177 adet kan bağışında bulundular
177. yıllarında 177 adet kan bağışında bulundular
177. yıllarında 177 adet kan bağışında bulundular
177. yıllarında 177 adet kan bağışında bulundular

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177. yıl klibi hem gururlandırdı hem hüzünlendirdi 177. yıl klibi hem gururlandırdı hem hüzünlendirdi Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri

3. Sayfa, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 177. yıllarında 177 adet kan bağışında bulundular - Son Dakika


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SON DAKİKA: 177. yıllarında 177 adet kan bağışında bulundular - Son Dakika
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