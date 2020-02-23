178 polisle sahte içki operasyonu: 9 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 178 polisle sahte içki operasyonu: 9 gözaltı - Son Dakika

178 polisle sahte içki operasyonu: 9 gözaltı

6 saat önce

GAZİANTEP'te, 178 polisin katılımıyla 39 adrese düzenlenen eş zamanlı sahte içki operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı.

178 polisle sahte içki operasyonu: 9 gözaltı, System.String[]

GAZİANTEP'te, 178 polisin katılımıyla 39 adrese düzenlenen eş zamanlı sahte içki operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından, kentte sahte içki üretim ve satışı yapan 39 adres belirlendi. 178 polisin katılımıyla oluşturulan 40 ekiple, adreslere operasyon düzenlendi. Kentin çeşitli semtlerinde gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarda; 95 litre dökme alkol, 191 şişe sahte alkol, 653 paket kaçak sigara ile 82 cinsel içerikli hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 9 kişi, emniyete götürüldü.


Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 10:54 Kaynak: DHA
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