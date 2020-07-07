1792 metrede telsizle Yunanistan'a ulaştılar - Son Dakika

1792 metrede telsizle Yunanistan'a ulaştılar
Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti Nazilli Şubesi tüm dünyada her yıl Temmuz ayının ilk haftası düzenlenen Contest yarışmasına bu yıl 1792 metre yüksekliğindeki Madran Dağın'dan katılırken, aktarıcı kullanılmadan 940 kilometre uzaklıktaki Yunanistan'daki istasyona ulaşarak telsizle haberleştiler.
Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti Nazilli Şubesi tüm dünyada her yıl Temmuz ayının ilk haftası düzenlenen Contest yarışmasına bu yıl 1792 metre yüksekliğindeki Madran Dağın'dan katılırken, aktarıcı kullanılmadan 940 kilometre uzaklıktaki Yunanistan'daki istasyona ulaşarak telsizle haberleştiler.
Yarışmada yarışmacıların VHF ve UHF haberleşme yeteneği ve pratiğini arttırmaları ve yakın ülkelerden de VHF-UHF bandında çalışacak istasyonlarla görüşerek puan kazanması hedefleniyor. Türkiye Afet Müdahale Planında Haberleşme Hizmet Grubu üyesi olan Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti bu kabiliyetlerini afetsel bir durumda kamu kurumlarının hizmetine sunuyor.
"Yunanistan'a ulaştılar"
Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi ve Nazilli Şube Başkanı Uzay Tok, "Radyo amatörlüğü bir hobidir. Bu hobinin güzel yanı afetlerde diğer insanların sesi olmamızı sağlıyor. Biz de bu yıl tüm dünyada aynı gün yapılan yarışmaya Madran Dağı zirvesine çıkarak katıldık. 4 yurt dışı olmak üzere toplamda 43 istasyonla görüşmeyi başardık. Aktarıcı kullanmadan ulaşabildiğimiz en uzak istasyon 940 kilometre ile Yunanistan istasyonu oldu" dedi. - AYDIN
Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 10:46 Kaynak: İHA
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