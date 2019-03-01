Son Dakika Haberleri: 17tl Vs 9tl Pizza Lazza (Challenge) Meydan Okuması | Evde Daha Hızlı ve Ucuz Pizza Lazza Tarifi

17tl Vs 9tl Pizza Lazza (Challenge) Meydan Okuması | Evde Daha Hızlı ve Ucuz Pizza Lazza Tarifi

1 saat önce

Bugun yemek okulumuzda uzun zamandır yapmadığımız meydan okumalarımızdan birisi olan Pizza Lazza'yı yapalım istedik.

Bugun yemek okulumuzda uzun zamandır yapmadığımız meydan okumalarımızdan birisi olan Pizza Lazza'yı yapalım istedik. Yeni ve farklı olarak kapalı ve içi dönerli, akışkan peyniri, lezzetli sosu ve çıtır hamuruyla Pizza Lazza meydan okuması yapacağız.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 05:49 Kaynak: Youtube

Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Araç Sahiplerine Kötü Haber! LGP'ye Zam Geldi Kampanya Koşullarını Yerine Getirmeyen Firmaya, Şikayet Üzerine 241 Bin Lira Ceza Kesildi

Pakistan Tarafından Vurulan Uçağın Pilotu Kahraman Gibi Karşılandı Cani Koca, Taksiciden Hamile Kaldığını Söylediği Eşini 25 Yerinden Bıçakladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.3.2019 19:03:11. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 17tl Vs 9tl Pizza Lazza (Challenge) Meydan Okuması | Evde Daha Hızlı ve Ucuz Pizza Lazza Tarifi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]