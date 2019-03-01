17tl Vs 9tl Pizza Lazza (Challenge) Meydan Okuması | Evde Daha Hızlı ve Ucuz Pizza Lazza Tarifi

Bugun yemek okulumuzda uzun zamandır yapmadığımız meydan okumalarımızdan birisi olan Pizza Lazza'yı yapalım istedik.

Bugun yemek okulumuzda uzun zamandır yapmadığımız meydan okumalarımızdan birisi olan Pizza Lazza'yı yapalım istedik. Yeni ve farklı olarak kapalı ve içi dönerli, akışkan peyniri, lezzetli sosu ve çıtır hamuruyla Pizza Lazza meydan okuması yapacağız.

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