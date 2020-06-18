18.06.2020 Günün Canlı Maç Yayınları

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İşte günün CANLI YAYIN listesi...
15: 00 LP Nikiforov, Oleg - Yanshaev, Alexey
15: 30 LP Gribkov, Alexander - Vakar, Sergey
16: 00 LP Trushkin, Anatoly - Arutiunyan, Artem
16: 00 LP Ermilov, Aleksey - Pandur, Ivan
16: 30 LP Vladimirovich Vahnin, Geo - Suharkov, Oleg
16: 30 LP Novikov, Ilya - Kuzmin, Sergey
17: 00 LP Kuzmin, Sergey - Pandur, Ivan
17: 30 LP Trushkin, Anatoly - Vladimirovich Vahnin, Geo
17: 30 LP Ermilov, Aleksey - Novikov, Ilya
19: 30 AL2 Holstein Kiel - Dynamo Dresden
20: 30 İS1 Alaves - Real Sociedad
21: 00 PO1 Boavista - Vitoria Setubal
21: 30 AL2 Arminia Bielefeld - Darmstadt 98
23: 00 İS1 Real Madrid - Valencia
Barcelona, Leganes'i yenip zirvede puan farkını açtı, Real Madrid evinde hata istemiyor! Rakip Valencia...
Avrupa bileti için çırpınan Real Sociedad ise Alaves deplasmanında...
Bundesliga'ya çıkmayı garantileyen Arminia Bielefeld, şampiyonluk apoletini de almak için sahada...
Son sıradaki Dynamo Dresden, son çırpınışlarda, Holstein Kiel deplasmanında ne yapacaklar?
Cumartesi ve pazar günleri Güney Kore K-1 Lig, Yunanistan Ligi ile Avusturya Ligi maçlarıyla da keyfine keyif kat!
Yine bitmedi, CANLI YAYIN keyfine CANLI İDDAA da katıp kazancına kazanç katabilirsin!