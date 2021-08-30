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'18-19 yaşındayım, çok erken' diye düşünmeyin - Son Dakika

'18-19 yaşındayım, çok erken' diye düşünmeyin

30.08.2021 11:33
'18-19 yaşındayım, çok erken' diye düşünmeyin, System.String[]

KAYSERİ'de annesi ile birlikte Şehir Hastanesi'nde koronavirüs tedavisi gören Gizem Oruç (18), "18 yaşındayım diye bana sürekli 'Sen gençsin, hastalığı oturduğun yerden bile atlatırsın' dediler.

KAYSERİ'de annesi ile birlikte Şehir Hastanesi'nde koronavirüs tedavisi gören Gizem Oruç (18), "18 yaşındayım diye bana sürekli 'Sen gençsin, hastalığı oturduğun yerden bile atlatırsın' dediler. Ancak hastalık ciğerlerime kadar gelmiş. Herkes aşısını yaptırsın. '18-19 yaşındayım, çok erken' diye düşünmeyin" dedi.

Kayseri'de yaşayan Gizem Oruç ve annesi, 10 gün önce öksürük ve kas ağrısı şikayetiyle Şehir Hastanesi'ne başvurdu. Koronavirüs test sonuçları pozitif çıkan anne-kız evlerinde karantina altına alındı. Aşı yaptırmayan ve 3 günün sonunda durumları ağırlaşan anne-kız Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Aynı odada kalan Gizem Oruç ve annesinin hastanedeki tedavisi 1 haftadır sürüyor.

'AŞI OLSALARDI HASTANE YATMALARINA GEREK KALMAYACAKTI'Hastaların sağlık durumuyla ilgili bilgi veren Kayseri Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Deniz Kamalak Güzel, "Burada anne ve kızı tedavi görüyor. Hastalarımız pozitifler. Aşı olmamışlar. Maalesef hastanede yatmak durumunda kaldılar. Ağrıları ve öksürükleri var. Kendilerinin tedavilerini takip ediyoruz. Aşı olmadıkları için hastanede yatmak durumunda kaldılar. İnşallah uygulayacağımız tedaviyle durumlarını toparlayacağız. Sağlık durumları daha iyiye gidiyor. Aşılı olsalardı hastanede yatmalarına gerek kalmayacaktı. Kendileri için elimizden geleni yapıyoruz. Hastanede aşı olmayan hastalarımız 'keşke aşı olsaydık, ihmal ettik' diyorlar. Biz de kendilerinin yakınlarına bu konuda önerilerde bulunmasını istiyoruz. Bu konuda toplumumuz gittikçe daha da bilinçlenecek inşallah. Buradan vatandaşlarımızın aşı takvimlerine uymalarını öneriyoruz" diye konuştu.'SEN GENÇSİN OTURDUĞUN YERDEN ATLATIRSIN' DEDİLER'Hastanede tedavi gören Gizem Oruç ise, "Ben 18 yaşında koronavirüse yakalandım. Sınavlarımdan dolayı aşı olmayı sürekli ertelemek istedim. 'Gencim, bir şekilde atlatırım' diye düşünmüştüm. 18 yaşındayım diye bana sürekli 'sen gençsin, hastalığı oturduğun yerden bile atlatırsın' dediler. Ancak hastalık ciğerlerime kadar gelmiş. Bütün arkadaşlarıma hemen mesaj attım. 'Kesinlikle aşı olun' dedim. Çünkü bu iş şakaya gelmiyor" ifadelerini kullandı.'ANNEMLE BİRLİKTE TEDAVİ GÖRÜYORUM'Aşı yaptırmayanları uyaran Oruç, "'Gencim, sağlıklı bir şekilde hastalığı atlatırım' dedim ama herkeste belirtiler aynı şekilde olmuyor. Ben hastalığı daha kötü atlattım. Mesela babam yaşça benden büyük olmasına rağmen hastalığı kendi yatağında atlattı. Ben şu an hastanedeyim, annemle birlikte tedavi görüyorum. İkimiz birlikte bir de zatürre olmuşuz. Herkes aşısını yaptırsın. '18-19 yaşındayım, çok erken' diye asla düşünmeyin. Ben de yaşımdan dolayı çok rahat geçirebileceğimi düşünüyordum. Öyle olmadı" dedi.


'18-19 yaşındayım, çok erken' diye düşünmeyin
'18-19 yaşındayım, çok erken' diye düşünmeyin
'18-19 yaşındayım, çok erken' diye düşünmeyin
'18-19 yaşındayım, çok erken' diye düşünmeyin

Şehir Hastanesi, Koronavirüs, Kayseri, Oruç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel '18-19 yaşındayım, çok erken' diye düşünmeyin - Son Dakika


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