18,2 kilometrelik Bisiklet Yolu Projesinin yüzde 80'i tamamlandı - Son Dakika

18,2 kilometrelik Bisiklet Yolu Projesinin yüzde 80'i tamamlandı

26.05.2021 10:24
18,2 kilometrelik Bisiklet Yolu Projesinin yüzde 80'i tamamlandı, System.String[]

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı hızla devam eden 18,2 kilometrelik Bisiklet Yolu Projesinin yüzde 80'i tamamlandı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı hızla devam eden 18,2 kilometrelik Bisiklet Yolu Projesinin yüzde 80'i tamamlandı. Merkez Mezitli ilçesi Viranşehir Mahallesinden başlatılan ve Kültür Park boyunca kesintisiz devam edecek olan proje, Mersin Tren Garında sona erecek.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, sağlıklı, güvenli, ekonomik ve doğa dostu bir ulaşım biçimi olan bisiklet kullanımını yaygınlaştırmaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yapımı hızla devam eden, trafiğe soluk aldıracak ve bisiklet kullanıcılarını sevindirecek 18,2 kilometrelik Bisiklet Yolu Projesinin yüzde 80'i tamamlandı. Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından çalışmaları yürütülen 18,2 kilometrelik ilk etap çalışmasının 150 iş günü içerisinde tamamlanması hedefleniyor. Böylece Büyükşehir Belediyesi tarafından 2021 yılının sonunda Mersin kent merkezinde 70, Tarsus'ta ise 30 kilometre olmak üzere toplam 100 kilometre bisiklet yolu kente kazandırılacak.

Mersin'de bisikletli ulaşım öne çıkacak

Proje ile yaya, bisiklet ve taşıt trafiğinin olduğu bölümler birbirinden ayrılarak, güvenli bir şekilde bisiklet kullanıcılarının gitmek istedikleri noktalara ulaşmaları hedefleniyor. Özellikle bisikletle ulaşımın öne çıkmasını planlayan Büyükşehir Belediyesi, bu proje ile hem taşıt trafiğinin yükünü azaltmayı hem de insanların sağlıklı ve daha çevreci bir şekilde seyahat etmelerini sağlamış olacak. Bu sayede olası trafik kazalarının da önüne geçilmesi amaçlanıyor.

'Evden Okula Güvenle Pedalla'

Büyükşehir Belediyesi tarafından çocukları bisiklet kullanmaya teşvik etmek amacıyla Türkiye'de ilk defa yapılacak olan 'Evden Okula Güvenle Pedalla' projesi kapsamında Mezitli ilçesi 75.Yıl Ortaokulu ve İçel Anadolu Lisesi pilot okul olarak seçildi. Bu proje ile çocukların okullarına bisikletleriyle ulaşabilmeleri hedefleniyor. Okul önlerine park istasyonlarının da yapılmasını öngören proje ile 30 km/sa hız limitine düşürülemeyen yollarda ayrılmış bisiklet yolları, 30 km/sa hız limitine düşürülebilen yollarda ise paylaşımlı bisiklet yolları uygulanması planlanıyor.

"İlçelerimizi de içine alacak bir bisiklet ağı oluşturmayı hedeflemekteyiz"

Ulaşım Dairesi Bakanlığı Ulaşım Planlama Şube Müdürü Murat Altuntaş, Bisiklet Yolu Projesinin ilk etabı olan ve Mezitli Menderes Mahallesinden Akdeniz ilçesi Nusratiye Mahallesine kadar olan 18,2 kilometrelik birinci kısım etabının yapımına devam ettiklerini belirterek, "Şu anda onlarla ilgili bir çalışmada bulunuyoruz. Yine bununla birlikte, ihalesini tamamlamış olduğumuz Mersin geneli Bisiklet Ana Planı ve 80 kilometrelik uygulama projesi işinin ihale süreci tamamlandı" dedi.

Yaya ile bisiklet ve taşıt trafiğinin olduğu bölümleri birbirinden ayırarak güvenli bisiklet kullanımını hedeflediklerini ifade eden Altuntaş, "Belediyemiz bu konularda ciddi çalışmalar gerçekleştirmiş bulunuyor. Bunu da sadece merkez olarak düşünmüyoruz. Bisiklet Ana Planı kapsamı içerisindeki kısımlarda ilçelerimizi de içine alacak şekilde bir bisiklet ağı oluşturmayı hedeflemekteyiz" diye konuştu.

Çalışmalar, altyapı ve üstyapı çalışmalarıyla birlikte ilerliyor

Sadece bir bisiklet yolu çalışması gerçekleştirmediklerini de vurgulayan Altuntaş, şunları söyledi:

"Yine bisiklet yolu güzergahı üzerinde bulunan, yayalar için gerekli olan kısımları, peyzajla ilgili gerekli kısımları, bununla birlikte altyapı ve üstyapı ile ilgili olan kısımları tekrar elden geçiriyoruz. Gördüğümüz sorunları da yerinde çözerek, aynı zamanda bir bütün içerisinde kullanıcıların, yani insanların daha iyi şekilde hizmet alabilmeleri için bir çalışma gerçekleştiriyoruz. Örneğin, geçtiğimiz güzergahlardaki yağmur suyu bacalarını tekrar ele alıyoruz. Yine yaya yolları ve yürüme yolları ile ilgili bir durum ortaya çıkıyorsa onları genişleterek yayaların daha rahat, daha konforlu bir şekilde seyahat etmesini sağlayacak şekilde imalatlarımız devam ediyor. Yani bunu sadece bir Bisiklet Yolu Projesi olarak görmüyoruz, geçtiğimiz bütün güzergahlarda gördüğümüz birçok noktaya da değinerek bir bütün içerisinde tamamlamayı hedefliyoruz."

"Böyle bir çalışmanın olması oldukça takdir edici"

Sahilde tamamlanan bisiklet yolunda bisikletiyle seyahat eden Ege Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü mezunu Leyla Aykut, "Çalışmaları oldukça yerinde buldum. Aslında ihtiyacımız da vardı. Aktif olarak kullandığımız başka bir bisiklet yolu vardı, yolun sol tarafında mevcut olan. Pandemi sürecinden bu yana insanlar yoğun bir şekilde bisiklet kullanmaya yöneldi. Durum öyle olunca yetersiz kalıyordu diğer taraf. Bir taraf yeşillik, diğer taraf yayalarla bir arada kullandığımız, kimsenin birbirinin alanını gasp etmediği bir yürüyüş bandında böyle bir çalışmanın olması oldukça takdir edici" dedi. - MERSİN

18,2 kilometrelik Bisiklet Yolu Projesinin yüzde 80'i tamamlandı
18,2 kilometrelik Bisiklet Yolu Projesinin yüzde 80'i tamamlandı
18,2 kilometrelik Bisiklet Yolu Projesinin yüzde 80'i tamamlandı
18,2 kilometrelik Bisiklet Yolu Projesinin yüzde 80'i tamamlandı
18,2 kilometrelik Bisiklet Yolu Projesinin yüzde 80'i tamamlandı
18,2 kilometrelik Bisiklet Yolu Projesinin yüzde 80'i tamamlandı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Bisiklet, Mersin, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor 18,2 kilometrelik Bisiklet Yolu Projesinin yüzde 80'i tamamlandı - Son Dakika Spor


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