18.2 milyon beyannameye ‘kod’ cezası!
11 dakika önce
Gümrük işlemlerindeki kodlama hatası nedeniyle ihracat-ithalatta dosya başı 130 lira ceza gündemde.
Gümrük işlemlerindeki kodlama hatası nedeniyle ihracat-ithalatta dosya başı 130 lira ceza gündemde. Hüseyin GÖKÇE'nin haberi...
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Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 06:05
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