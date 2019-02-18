Son Dakika Haberleri: 18.2 milyon beyannameye ‘kod’ cezası!

18.2 milyon beyannameye ‘kod’ cezası!

11 dakika önce

Gümrük işlemlerindeki kodlama hatası nedeniyle ihracat-ithalatta dosya başı 130 lira ceza gündemde.

18.2 milyon beyannameye ‘kod’ cezası!, System.String[]
Gümrük işlemlerindeki kodlama hatası nedeniyle ihracat-ithalatta dosya başı 130 lira ceza gündemde. Hüseyin GÖKÇE'nin haberi...
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 06:05 

İhracat, Ekonomi
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