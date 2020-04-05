18-20 yaş aralığında olup çalıştıklarını belgeleyenler sokağa çıkabilecek - Son Dakika
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18-20 yaş aralığında olup çalıştıklarını belgeleyenler sokağa çıkabilecek

6 saat önce

Kayseri Valiliği, Covid-19 tedbirleri çerçevesinde 18-20 yaş aralığında olup çalıştıklarını belgeleyenlerin sokağa çıkış yasağından muaf tutulacağını duyurdu.

18-20 yaş aralığında olup çalıştıklarını belgeleyenler sokağa çıkabilecek, System.String[]

Kayseri Valiliği, Covid-19 tedbirleri çerçevesinde 18-20 yaş aralığında olup çalıştıklarını belgeleyenlerin sokağa çıkış yasağından muaf tutulacağını duyurdu.


Kayseri Valisi Şehmus Günaydın tarafından yapılan açıklamada, Kayseri genelinde alınan tedbirlere istinaden sokağa çıkma yasağı ile ilgili olarak bazı tereddütlerin yaşandığı bildirildi. Yaşanan tereddütler sonrasında yeni kararlar alındığı ve 01.01.2020 ve 01.01.2002 tarihleri arasında doğanların çalıştıklarını belgelemeleri halinde sokağa çıkış yasağından muaf oldukları duyuruldu.


Konuyla ilgili olarak Vali Şehmus Günaydın tarafından yapılan açıklama şu şekilde:


"5442 sayılı İl İdaresi Kanunun 11/C maddesi gereğince ilgi (a) Valiliğimiz Genel Emrinde ilgi (b) Genel Emir ile bazı düzenlemelere gidilmiş olmakla birlikte, İlimiz genelinde alınan tedbirler kapsamında 01.01.2000 sonrasında doğanların sokağa çıkmalarını geçici olarak yasaklayan düzenlemenin kapsamı konusunda uygulamada bazı tereddütler yaşandığı görülmekte olduğundan, bu tereddütlerin giderilebilmesi ve uygulama birliğinin tesis edilmesi amacıyla İçişleri Bakanlığı'nın Genelgesi doğrultusunda aşağıda belirtilenlerin kapsam dışı tutulmaları gerektiği değerlendirilmek suretiyle Valiliğimiz ilgi (a) Genel Emrinin (h) bendi iptal edilerek (i) bendi (h) bendi haline dönüştürülmüş devamına müteselsilen aşağıda yer alan yeni bendler eklenmiştir.


Buna göre doğum tarihi 01.01.2000 01.01.2002 tarihleri arasında (18-20 yaş aralığında) olmakla beraber


i ) Kamu kurum ve kuruluşlarında memur, sözleşmeli personel veya işçi statüsünde görevli olanlar,


j) Özel sektörde düzenli bir işe sahip olan ve sosyal güvenlik kayıt belgesi ile bu durumu belgeleyenler,


k) Tarımsal üretimin sürekliliği açısından önemli bir fonksiyona sahip olan ve iller arasındaki planlama, seyahat ve konaklama koşulları 03.04.2020 tarih ve 6202 sayılı İçişleri Bakanlığı Genelgesi ile düzenlenen mevsimlik tarım işçileri,


Sokağa çıkma sınırlandırılmasına ilişkin olarak istisna kapsamındadır.


Bu istisnalar 01.01.2002 tarihinden sonra doğanlara (18 yaşından küçüklere) uygulanmayacaktır.


Sokağa çıkış yasağından muaf tutulanlar istisna kapsamında olduklarını kanıtlayacak belgeleri yanlarında bulundurmak ve denetimler sırasında bu belgeleri ibraz etmek zorundadırlar.


Bu Karar yayımı itibariyle yürürlüğe girer. İlanen tebliğ olunur." - KAYSERİ

Koronavirüs, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.04.2020 12:55 Kaynak: İHA

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