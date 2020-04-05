18-20 yaş aralığında sokağa çıkma yasağından muaf tutulacaklar belli oldu - Son Dakika
Son Dakika Politika 18-20 yaş aralığında sokağa çıkma yasağından muaf tutulacaklar belli oldu - Son Dakika

18-20 yaş aralığında sokağa çıkma yasağından muaf tutulacaklar belli oldu

17 dakika önce

İçişleri Bakanlığı, sokağa çıkma yasağı kapsamında 81 il valiliğine 18-20 yaş arasındaki gençlerle ilgili istisnaları içeren ek bir genelge daha gönderdi.

18-20 yaş aralığında sokağa çıkma yasağından muaf tutulacaklar belli oldu, System.String[]

İçişleri Bakanlığı, sokağa çıkma yasağı kapsamında 81 il valiliğine 18-20 yaş arasındaki gençlerle ilgili istisnaları içeren ek bir genelge daha gönderdi. Genelge kapsamında 18-20 yaş arasında olup kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar, özel sektörde düzenli çalıştığını sosyal güvenlik belgesiyle ortaya koyanlar ile mevsimlik tarım işçileri, sokağa çıkma yasağından muaf tutulacak. Yasaktan muaf olanlar, istisna kapsamında olduklarını kanıtlayacak belgeleri yanlarında bulundurmak ve denetimler sırasında bu belgeleri göstermek zorunda olacak.

İçişleri Bakanlığı tarafından valiliklere gönderilen genelgede, yeni tip korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında bugüne kadar ilgili bakanlıklar, valilikler ile kamu kurum ve kuruluşları tarafından birçok tedbir alındığı vurgulandı. Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 3 Nisan'da valiliklere "Şehir Giriş/Çıkış Tedbirleri ve Yaş Sınırlaması" ile ilgili genelge gönderildiği ve bazı yeni tedbirlerin alınarak uygulanmaya başlanıldığı ifade edilen genelgede, 01.01.2000 sonrasında doğanların sokağa çıkmalarını geçici olarak yasaklayan düzenlemenin uygulanmasında bazı tereddütlere neden olduğu belirtildi. Bu tereddütlerin giderilmesi ve uygulama birliğinin tesis edilmesi amacıyla 18-20 yaş arasındaki gençler için hangi durumlarda istisna getirileceği genelgede şu şekilde sıralandı:

"Kamu kurum ve kuruluşlarında memur, sözleşmeli personel veya işçi statüsünde görevli olanlar, özel sektörde düzenli bir işe sahip olan ve sosyal güvenlik kayıt belgesi ile bu durumu belgeleyenler, tarımsal üretimin sürekliliği açısından önemli bir fonksiyona sahip olan ve iller arasındaki planlama, seyahat ve konaklama koşulları 03.04.2020 tarih ve 6202 sayılı genelgemiz ile düzenlenen mevsimlik tarım işçileri, 03.04.2020 tarih ve 6235 sayılı Bakanlık Genelgesi ile getirilen sokağa çıkış yasağından muaf tutulacak. Bu istisnalar 01.01.2002 tarihinden sonra doğanlara (18 yaşından küçüklere) uygulanmayacak."

Sokağa çıkış yasağından muaf tutulanlar, istisna kapsamında olduklarını kanıtlayacak belgeleri yanlarında bulundurmak ve denetimler sırasında bu belgeleri ibraz etmek zorunda olacak. Bakanlık tarafından gönderilen genelgede, valiler/kaymakamlardan bu duruma ilişkin gerekli kararların ivedilikle alınması, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyetlere neden olunmaması istendi. - ANKARA

Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.04.2020 10:22 Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: 18-20 yaş aralığındaki gençlerin sokağa çıkma yasağıyla ilgili istisnalar belli oldu
Yoğun bakım çalışanlarından 'penguen dansı' CHP'li siyasetçi, koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybetti Konya Büyükşehir Belediye Başkanı yanıtladı: Koronavirüs vaka sayısı Konya'da neden fazla?
Son dakika: Sağlık Bakanı Koca: Bu dönemde temas içindekileri izole edemezsek, salgını kontrol altına alma şansımız olmaz Son dakika: Sağlık Bakanı Koca: Bu dönemde temas içindekileri izole edemezsek, salgını kontrol altına alma şansımız olmaz         
10:22
Falcao, Al Hilal ile görüştü Falcao, Al Hilal ile görüştü         
10:19
Galatasaray, transferde Manchester City modeline geçecek Galatasaray, transferde Manchester City modeline geçecek         
10:07
Soğuk algınlığı şikayetiyle hastaneye giden ünlü şarkıcı Marianne Faithfull'un koronavirüs testi pozitif çıktı Soğuk algınlığı şikayetiyle hastaneye giden ünlü şarkıcı Marianne Faithfull'un koronavirüs testi pozitif çıktı         
10:06
Koronavirisün iki yeni belirtisi ortaya çıktı: Tat alma ve koku kaybı Koronavirisün iki yeni belirtisi ortaya çıktı: Tat alma ve koku kaybı         
10:00
Aleksandar Prijovic, sokağa çıkma yasağına uymadığı için tutuklandı Aleksandar Prijovic, sokağa çıkma yasağına uymadığı için tutuklandı         
09:52
Yeni Zelanda Başbakanı Ardern, koronavirüs önlemlerine uymayanlara Yeni Zelanda Başbakanı Ardern, koronavirüs önlemlerine uymayanlara "aptal" dedi         
09:28
Son Dakika: 18-20 yaş aralığındaki gençlerin sokağa çıkma yasağıyla ilgili istisnalar belli oldu Son Dakika: 18-20 yaş aralığındaki gençlerin sokağa çıkma yasağıyla ilgili istisnalar belli oldu         
09:24
İngiltere'de ortaya atılan koronavirüs dedikodusu sonrası baz istasyonları ateşe verildi İngiltere'de ortaya atılan koronavirüs dedikodusu sonrası baz istasyonları ateşe verildi         
09:19
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 1 milyon 200 bini aştı Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 1 milyon 200 bini aştı         
09:08
Batman Cezaevi'nin önünde toplanan kalabalıkla güvenlik güçleri arasında gerginlik yaşandı Batman Cezaevi'nin önünde toplanan kalabalıkla güvenlik güçleri arasında gerginlik yaşandı         
09:07
Koronavirüsü yenen Türk doktor, yaşadıklarını anlattı: Nezle gibi başladı Koronavirüsü yenen Türk doktor, yaşadıklarını anlattı: Nezle gibi başladı         
08:55
Bilim insanları koronavirüsün zayıf noktasını buldu Bilim insanları koronavirüsün zayıf noktasını buldu         
08:41
CHP'den dikkat çeken koronavirüs raporu: 5 milyon insan işsiz kalabilir CHP'den dikkat çeken koronavirüs raporu: 5 milyon insan işsiz kalabilir         
08:22
Ünlü iş adamı 276 kişiye virüs bulaştırdı, 5 kişi yaşamını yitirdi Ünlü iş adamı 276 kişiye virüs bulaştırdı, 5 kişi yaşamını yitirdi         
08:10
Dünya Sağlık Örgütü: Hayvandan insana virüs bulaştığı yönünde veri yok Dünya Sağlık Örgütü: Hayvandan insana virüs bulaştığı yönünde veri yok         
08:06
Batman Cezaevi'ndeki isyan iddialarına Başsavcılık cevap verdi: Olaylar münferit Batman Cezaevi'ndeki isyan iddialarına Başsavcılık cevap verdi: Olaylar münferit         
07:49
Donald Trump: Maalesef ABD'de koronavirüs nedeniyle çok sayıda kişi ölecek Donald Trump: Maalesef ABD'de koronavirüs nedeniyle çok sayıda kişi ölecek         
00:15
Görevden alınan ABD'li komutanı yüzlerce askeri uğurladı Görevden alınan ABD'li komutanı yüzlerce askeri uğurladı         
23:57
Aracıyla denize uçan sağlık çalışanını sahilde yürüyen eski dalgıç kurtardı Aracıyla denize uçan sağlık çalışanını sahilde yürüyen eski dalgıç kurtardı         
23:50
Sağlık çalışanının oturduğu apartmana yazılan yazı tepki çekti Sağlık çalışanının oturduğu apartmana yazılan yazı tepki çekti         
23:40
Koronadan kırılan İspanya'da vakanın görülmediği tek yer olan Zahara de la Sierra'nın sırrı ortaya çıktı Koronadan kırılan İspanya'da vakanın görülmediği tek yer olan Zahara de la Sierra'nın sırrı ortaya çıktı         
23:20
Tartıştığı kayınpederinin kafasına bıçak saplayan damattan dehşete düşüren paylaşım: Ölümü çoktan hak ettin Tartıştığı kayınpederinin kafasına bıçak saplayan damattan dehşete düşüren paylaşım: Ölümü çoktan hak ettin         
23:00
Fransız haber sunucusundan hayatını kaybeden Çinliler için skandal yorum: Pokemonları gömüyorlar Fransız haber sunucusundan hayatını kaybeden Çinliler için skandal yorum: Pokemonları gömüyorlar         
22:45
16 yaşındaki çocuğun 16 yaşındaki çocuğun "Yardım istiyorum" videosu şaka çıktı         
22:45
Sosyal mesafeye uymayanlar bir kez daha düşünün! Bakan Soylu kesilen cezayı paylaştı Sosyal mesafeye uymayanlar bir kez daha düşünün! Bakan Soylu kesilen cezayı paylaştı         
22:01
Son Dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu,İspanya'nın tıbbi malzemelerine el konulduğu iddialarını yalanladı Son Dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu,İspanya'nın tıbbi malzemelerine el konulduğu iddialarını yalanladı         
21:57
Peru'da kadınlar farklı erkekler farklı günlerde dışarı çıkabilecek Peru'da kadınlar farklı erkekler farklı günlerde dışarı çıkabilecek         
21:56
Sağlık Bakanı Koca, sokağa çıkma yasağına uyan gençlere teşekkür etti Sağlık Bakanı Koca, sokağa çıkma yasağına uyan gençlere teşekkür etti         
21:50
Fransa'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 7 bin 560'a yükseldi Fransa'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 7 bin 560'a yükseldi         
21:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.04.2020 10:40:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 18-20 yaş aralığında sokağa çıkma yasağından muaf tutulacaklar belli oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]